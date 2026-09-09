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  4. Rapido rider in Noida texts woman I love you, allegedly dares her to complain
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (14:02 IST)

పార్సెల్ పంపిన మహిళకు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన రాపిడో డ్రైవర్

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Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (14:02 IST)
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నోయిడాకు చెందిన ఒక మహిళకు రాపిడో యాప్ ద్వారా పార్సెల్ పంపినప్పుడు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆ పార్సెల్ డెలివరీ చేసిన వ్యక్తి ఆమెకు ఐ లవ్ యు వంటి వ్యక్తిగత సందేశాలు పంపాడు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని ఆమె హెచ్చరించినప్పటికీ అతను ఏమాత్రం చలించలేదు. పైగా కంపెనీకి కూడా ఫిర్యాదు చేయమని ఆమెకు సవాలు విసిరాడు. గీతిక శ్రీవాస్తవ లింక్డ్‌ఇన్‌లో ఆ సంఘటన గురించి వివరిస్తూ, ఆ సందేశాలను పంచుకున్నారు. 
 
మొదట అతను ఆమెకు హలో ఎలా ఉన్నారు? అని అడిగాడు, ఆ తర్వాత సూటిగా ఐ లవ్ యు అని సందేశం పంపినట్లు ఆ పోస్ట్‌లో కనిపించింది. గీతిక వెంటనే అతన్ని ఇకపై తనను సంప్రదించవద్దని చెప్పి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించింది. తన ప్రవర్తనకు క్షమాపణ చెప్పడానికి బదులుగా, ఆ వ్యక్తి "అవును, అలాగే చెయ్యి. వెళ్లు, రాపిడోలో ఫిర్యాదు చెయ్యి.. అని బదులిచ్చాడు. 
 
ఆ వ్యక్తి స్పందన గీతికను అత్యంత ఆందోళనకు గురిచేసింది. ఆ సంభాషణను పంచుకుంటూ, ఫిర్యాదు వచ్చే అవకాశం ఉన్నా అతను ఎందుకంత నిబ్బరంగా ఉన్నాడో అని ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది, అలాగే ఇలాంటి ప్రవర్తన వల్ల ఏమైనా పరిణామాలు ఉంటాయా అని కూడా అడిగింది. 
 
ఇక గీతిక పోస్ట్‌కు కంపెనీ స్పందిస్తూ, ఆమె ఎదుర్కొన్న సంఘటనకు సంబంధించి క్షమాపణ చెప్పింది. డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రవర్తనపై ఆమె ఆందోళనలను తాము అర్థం చేసుకున్నామని, ఇలాంటి విషయాలను చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది. కస్టమర్ల భద్రత, గౌరవం, మర్యాద మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యతలు అంటూ రాపిడో తన స్పందనలో పేర్కొంది. 
 
ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో లింక్డ్‌ఇన్‌లో అనేక చర్చలు జరిగాయి. పలువురు యూజర్లు రాపిడో స్పందనను విమర్శించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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