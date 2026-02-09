బైక్ ట్యాక్సీలపై సుప్రీం కోర్టు చారిత్రక తీర్పును స్వాగతించిన ర్యాపిడో, ఏంటది?
భారతదేశంలో అతిపెద్ద, అత్యంత అందుబాటు ధరల వన్-స్టాప్ మొబిలిటీ ప్లాట్ఫామ్ అయిన రోపెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్(ర్యాపిడో), కర్ణాటక బైక్ ట్యాక్సీ కేసులో గౌరవ సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఈరోజు స్వాగతించింది. ఇది భారతదేశంలో బైక్ ట్యాక్సీ విభాగానికి ఒక చారిత్రక ఘట్టమని పేర్కొంది. లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు, కెప్టెన్లకు సేవలందిస్తున్న ఈ విభాగానికి ఈ తీర్పు ఒక పెద్ద ముందడుగు. అదే సమయంలో, స్పష్టమైన, ఆచరణీయమైన బైక్ ట్యాక్సీ విధానాలను రూపొందించుకోవడానికి రాష్ట్రాలకు ఇది బలమైన పునాదిని అందిస్తుంది. బైక్ ట్యాక్సీ కేసులో కర్ణాటక ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ను సుప్రీం కోర్టు కొట్టివేసింది.
భారతదేశంలో బైక్ ట్యాక్సీ విభాగానికి ఈ తీర్పు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ విభాగాన్ని నిర్మించడంలో ర్యాపిడో ముందుండి కీలక పాత్ర పోషించింది. తక్కువ దూర ప్రయాణాలకు, ఫస్ట్- అండ్ లాస్ట్-మైల్ ప్రయాణాలకు బైక్ ట్యాక్సీలు ఒక ముఖ్యమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదిగాయి. అదే సమయంలో, లక్షలాది మంది కెప్టెన్లకు సౌకర్యవంతమైన ఆదాయ అవకాశాలను, దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులకు మరిన్ని రవాణా ఎంపికలను అందిస్తున్నాయి.
ర్యాపిడో సహ వ్యవస్థాపకులు పవన్ గుంటుపల్లి గారు మాట్లాడుతూ, “గౌరవ సుప్రీం కోర్టు ఈరోజు ఇచ్చిన తీర్పును మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఇది కర్ణాటకలో బైక్ ట్యాక్సీ విభాగానికి ఎంతో అవసరమైన స్పష్టతను తీసుకొచ్చింది. భారతదేశంలో ఈ రంగానికి ఇది ఒక చారిత్రక ఘట్టం. ట్రాఫిక్తో నిండిన నగరాల్లో ప్రయాణికులు సులభంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు సహాయపడటం, ఫస్ట్- అండ్ లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయడం, కెప్టెన్లకు సౌకర్యవంతమైన ఆదాయ అవకాశాలను కల్పించడం ద్వారా గత కొన్నేళ్లుగా బైక్ ట్యాక్సీలు తమ విలువను నిరూపించుకున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో ఈ విభాగం ఇప్పటికే పోషిస్తున్న పాత్రను ఈ తీర్పు గుర్తించింది. మొబిలిటీ ఎకోసిస్టమ్లో దీని నిరంతర వృద్ధికి, అనుసంధానానికి బలమైన పునాదిని అందించింది” అని అన్నారు.
ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ, “ర్యాపిడోకు ఇది కేవలం న్యాయపరమైన ఫలితం మాత్రమే కాదు. మేము మొదటి నుంచీ నమ్ముతున్న ఒక విషయాన్ని ఇది ధృవీకరిస్తోంది: ప్రజలు వాస్తవంగా ప్రయాణించే తీరుకు అనుగుణంగా రూపొందించిన మొబిలిటీ సొల్యూషన్లు భారతదేశానికి అవసరం. దేశంలో అత్యధిక మంది వద్ద ఉన్న, సులభంగా అందుబాటులో ఉండే రవాణా సాధనాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు ఒకటి. ప్రజలు వాటిని ఉత్పాదకంగా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తే ప్రయాణికులకు, కెప్టెన్లకు, నగరాలకు అర్థవంతమైన ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ విభాగాన్ని సురక్షితంగా, బాధ్యతాయుతంగా, నియంత్రిత పద్ధతిలో, పెద్ద ఎత్తున తదుపరి దశకు తీసుకెళ్లేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాం” అని తెలిపారు.
భారతదేశ పట్టణ రవాణా ఎకోసిస్టమ్లో, ముఖ్యంగా ఒంటరిగా చేసే తక్కువ దూర ప్రయాణాలకు, ఫస్ట్- అండ్ లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీకి బైక్ ట్యాక్సీలు ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థగా ఎదిగాయి. ట్రాఫిక్ రద్దీ, విస్తరిస్తున్న మెట్రో నెట్వర్క్లు, అక్కడక్కడా విస్తరించి ఉన్న ఉపాధి కేంద్రాల మధ్య ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించాల్సిన బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో, బైక్ ట్యాక్సీలు బస్సులు, మెట్రో, ఆటోలు, క్యాబ్లతో పోటీ పడకుండా వాటికి అనుబంధంగా పనిచేయగలవు. కెప్టెన్ల విషయానికొస్తే, తమ వద్ద ఇప్పటికే ఉండే ద్విచక్ర వాహనంతో ఆదాయం పొందే అవకాశం కల్పించడం ద్వారా మొబిలిటీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగస్వాములు కావడాన్ని ఈ మోడల్ సులభతరం చేస్తుంది.
కర్ణాటకలో న్యాయపరమైన స్థితిపై ఇప్పుడు మరింత స్పష్టత రావడంతో, తదుపరి అధ్యాయం ఈ విభాగాన్ని బాధ్యతాయుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై దృష్టి పెట్టాలని ర్యాపిడో భావిస్తోంది. భారతదేశ మల్టీమోడల్ రవాణా ఎకోసిస్టమ్లో కీలక భాగంగా మారే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ విభాగం వృద్ధికి తోడ్పడేందుకు ర్యాపిడో తన టెక్నాలజీ, నిర్వహణ అనుభవం, భద్రతా వ్యవస్థలను అందిస్తూనే ఉంటుంది.