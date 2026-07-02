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నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్ ప్రొవిజనల్ కీలపై 10 వేల అభ్యంతరాలు.. ఫలితాలు ఎపుడంటే?
దేశ వ్యాప్తంగా వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్షల ఫలితాలు ఈ దఫా కాస్త ముందుగానే విడుదలకానున్నాయి. మే 3వ తేదీన నిర్వహించిన నీట్ యూజీ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఆ పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసి, జూన్ నెల 21వ తేదీన మరోమారు నిర్వహించింది. అయితే, ఈ పరీక్షకు సంబంధించి ఎన్.టి.ఏ విడుదల చేసిన ప్రొవిజినల్ ఆన్సర్ కీపై దేశ వ్యాప్తంగా పదివేల అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. వీటన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ఫలితాలను వెల్లడిస్తామని ఎన్.టి.ఏ తాజాగా వెల్లడించింది. అయితే, ఎంబీబీఎస్ విద్యా సంవత్సరం ఆలస్యం కాదని మాత్రం స్పష్టం చేసింది.
జూన్ 25న ప్రొవిజనల్ ఆన్సర్ కీ విడుదల చేయగా, అభ్యర్థులకు జూన్ 28 వరకు అభ్యంతరాలు తెలిపే అవకాశం ఇచ్చారు. మొత్తం సుమారు 10 వేల అభ్యంతరాలు వచ్చినట్లు ఎన్టీఏ తెలిపింది. ఒక్కో అభ్యంతరాన్ని విడివిడిగా పరిశీలించి, సమర్పించిన ఆధారాలను పరిశీలించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఒక్కో ప్రశ్నకు రూ.200 ఫీజు వసూలు చేస్తారని, అభ్యంతరం సరైందని తేలితే ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తామని వెల్లడించారు.
ఫలితాల అనంతరం 15 శాతం ఆల్ ఇండియా కోటా, ఎయిమ్స్, జిప్మర్, కేంద్ర, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీల కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ను మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (ఎంసీసీ) విడుదల చేయనుంది. రాష్ట్రాలు తమ 85 శాతం స్టేట్ కోటా కౌన్సెలింగ్ను విడిగా నిర్వహిస్తాయి. కౌన్సెలింగ్ పూర్తయిన వెంటనే గత ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా ఎంబీబీఎస్ తొలి సంవత్సరం విద్యా తరగతులు సమయానికే ప్రారంభమవుతా యని ఎన్టీఏ అధికారులు తెలిపారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.
Mythri Movie Makers: ధృవ్ విక్రమ్ హీరోగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ 4వ తమిళ చిత్రం
VISA – వింటారా సరదాగా రెండో గీతం చింగారి కి స్పందన
అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘VISA – వింటారా సరదాగా. నేడు చిత్ర బృందం రెండో గీతం 'చింగారి'ని విడుదల చేసింది. హృదయాన్ని హత్తుకునే బాణీలు అందించడంలో పేరుగాంచిన విజయ్ బుల్గానిన్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ మెలోడీ గీతాన్ని, తన ప్రత్యేకమైన గానంతో శ్రోతలను అలరించే సిద్ శ్రీరామ్, లిప్సిక ఎంతో అందంగా ఆలపించారు.
ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా కాగితం పడవలు రిలీజ్
Jana Nayagan: సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా : జన నాయగన్ రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చివరి చిత్రం యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జన నాయగన్' రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం అయ్యింది. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ నుండి అనుమతి పొందనుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని జూలైలోనే విడుదల చేసే అవకాశాన్ని చిత్ర బృందం పరిశీలిస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, సినిమా విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.