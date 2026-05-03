రీల్స్ పిచ్చి, వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కారు, నిచ్చెన ఊడిపోయి చిక్కుకుపోయారు, వీడియో
సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం ఈమధ్య చాలామంది పిచ్చిపనులు చేస్తున్నారు. కొంతమంది వేగంగా వెళ్లే రైలు ద్వారం వద్ద నిలబడి వీడియోలు తీస్తే, మరికొందరు జాతీయ రహదారులపై బైకులతో స్టంట్స్ చేస్తూ రీల్స్ చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సిద్ధార్థ్ నగర్ జిల్లాలో ఐదుగురు మైనర్ బాలురు రీల్స్ చేసేందుకు ఓ పాత వాటర్ ట్యాంక్ పైకి ఎక్కారు.
ట్యాంక్ నిచ్చెన అప్పటికే తుప్పు పట్టి వుండటంతో అది కాస్తా విరిగిపోయింది. దాంతో ముగ్గురు బాలురు కిందపడిపోగా వారిలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఇద్దరు బాలురు ట్యాంక్ పైన ఇరుక్కుపోయారు. వారికి కాపాడేందుకు భారత వైమానిక దళానికి చెందిన హెలికాప్టర్ రంగంలోకి దిగింది. వారిని అక్కడ నుంచి సురక్షితంగా కాపాడి కిందకు దించారు.