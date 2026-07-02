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సప్తపది వంటి ఏడు ప్రమాణాలు చేయకపోతే ఆ పెళ్లి చెల్లదు.. గుజరాత్ హైకోర్టు
హిందూ వివాహంలోని ముఖ్యమైన ఆచారాలు, ముఖ్యంగా సప్తపది వంటి ఏడు ప్రమాణాలు చేయకపోతే.. ఆ వివాహం చెల్లదని గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. వివాహం అనేది తేలికైన విషయం కాదని.. ఒక పవిత్ర బంధమని పేర్కొంది. వివాహం అనేది కేవలం పాటలు పాడటానికి, నృత్యాలు చేయడానికి, తినడానికి, తాగడానికి సంబంధించిన సందర్భం కాదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది.
Marriage
ఈ కేసు మొత్తం బ్రిటన్లో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి చేసిన అప్పీలుకు సంబంధించినది. అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒక మహిళ, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి తనను మోసగించి పత్రాలపై సంతకాలు చేయించుకుని, నకిలీ వివాహ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సృష్టించిందని అతను ఆరోపించాడు. ఈ కేసు కుటుంబ న్యాయస్థానానికి చేరినప్పుడు, తమ మధ్య ఎలాంటి వివాహ వేడుక జరగలేదని, తాము ఎన్నడూ భార్యాభర్తలుగా జీవించలేదని ఆ మహిళ ఒప్పుకుంది.
ఇందులో విశేషం ఏంటంటే.. తనకు పెళ్లయిందన్న విషయం ఆ వ్యక్తికి తెలియదు. ఆ మహిళ వివాహ ధృవీకరణ పత్రాన్ని అతని తల్లిదండ్రులకు చూపించి, తానే అతని చట్టబద్ధమైన భార్యనని చెప్పుకున్నప్పుడు మాత్రమే అతనికి ఆ విషయం తెలిసింది.
Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి
Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.
వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియో
మిల్కీ బ్యూటీ అనగానే చటుక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తమన్నా భాటియా. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ఈమె తన ఇంటి బాల్కనీలో వర్షంలో తడుస్తూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసింది. వానలో ముద్దగా తడిసిపోయి గజగజ వణుకుతూ ముంబైలో కురుస్తున్న వర్షం, తను వర్షంలో తడిసిన అనుభూతిని పంచుకున్నది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ ఈ వీడియోను 11 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఇంకా వీక్షిస్తూనే వున్నారు.
హూర్తో కశ్మీర్ సంగీత వారసత్వాన్ని మనముందుకు తీసుకువస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4
భారతదేశంలోని గొప్ప జానపద, ప్రాంతీయ సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన సహకారాల ద్వారా ఆవిష్కరిస్తూ వస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్, తన సీజన్ 4 విడుదలతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈసారి ‘హూర్’ ద్వారా కశ్మీర్ లోయలకు సంగీత ప్రయాణం చేస్తోంది. ఈ గీతం, రాజులు, ప్రేమికులు, సంచారులు, ఆధ్యాత్మిక కథలను సంగీతకారులు సన్నిహిత మెహ్ఫిల్లలో ఆలపించే కశ్మీర్ ప్రాంతంలోని శతాబ్దాల నాటి మౌఖిక కథా సంప్రదాయం నుంచి ప్రేరణ పొందిన జానపద కథ ఆధారంగా రూపొందింది.