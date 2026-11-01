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  4. Reliance Foundation to Establish Nita Mukesh Ambani Anant Ashray
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (22:13 IST)

ఆశ్రయం లేని 5,000 మంది కోసం నీతా ముఖేష్ అంబానీ అనంత ఆశ్రయ్ ప్రాజెక్టుకు నీతా అంబానీ భూమిపూజ

Reliance Foundation to Establish Nita Mukesh Ambani Anant Ashray
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (22:16 IST)
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ముంబై: రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు- చైర్‌పర్సన్ నీతా అంబానీ, ఆదివారం మహారాష్ట్రలోని కర్జాత్‌లో 'నీతా ముఖేష్ అంబానీ అనంత ఆశ్రయ్' ప్రాజెక్టుకు భూమిపూజ చేశారు. సుమారు 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మితం కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు, అనాథ పిల్లలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులైన 5,000 మందికి పైగా వ్యక్తులకు కుటుంబ వాతావరణాన్ని, సంరక్షణను అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇషా అంబానీ కూడా పాల్గొన్నారు. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ చేపట్టిన ఈ లాభాపేక్ష లేని ప్రాజెక్టును, అవసరమైన అనుమతులు పొందిన తర్వాత దశలవారీగా అభివృద్ధి చేస్తారు.
 
ఈ సందర్భంగా నీతా అంబానీ మాట్లాడుతూ, 'అనంత ఆశ్రయ్' తనకూ, తన కుటుంబానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని పేర్కొన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, "ఒక తల్లిగా, తమ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి, తాము లేని సమయంలో వారిని ఎవరు చూసుకుంటారో అని జీవితాంతం ఆందోళన చెందే తల్లిదండ్రులకు భరోసా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. వారి పిల్లలకు ఎల్లప్పుడూ ఒక ఇల్లు, ఒక కుటుంబం ఉండేలా చూడటమే నా ఆకాంక్ష." ప్రతి ఒక్కరూ, వారి వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా, గౌరవప్రదంగా జీవించేలా మరియు ప్రతి కొత్త రోజును ఆశతో ఎదుర్కొనేలా చూడటమే తన లక్ష్యమని ఆమె తెలిపారు.
 
'అనంత ఆశ్రయ్' కేవలం ఒక ఆశ్రయంలా మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవంతో చూసే, అందరినీ కలుపుకొనిపోయే ఒక సమాజంలా రూపొందనుంది. ఈ సముదాయంలో చిన్న చిన్న ఇళ్ల వంటి నివాస యూనిట్లు ఉంటాయి, వీటికి అంకితభావం కలిగిన సిబ్బంది మద్దతుగా ఉంటారు. ప్రతి వ్యక్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య మరియు వ్యక్తిగత వికాసానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రణాళికలను రూపొందిస్తారు. ఇక్కడ సుమారు 15,000 మంది వ్యక్తులతో కూడిన ఒక సమాజం ఏర్పడనుంది; ఇందులో నివాసితులు, వైద్య నిపుణులు, సిబ్బంది మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు.
 
Reliance Foundation to Establish Nita Mukesh Ambani Anant Ashray
ప్రతిపాదిత సముదాయంలో ప్రత్యేక ఆసుపత్రులు, పునరావాస కేంద్రాలు, ఫిజియోథెరపీ మరియు ఇతర వైద్య సదుపాయాలతో పాటు విద్య, క్రీడలు, సంగీతం మరియు కళలకు సంబంధించిన అవకాశాలు ఉంటాయి. బేకరీలు, కేఫ్‌లు, హస్తకళా కేంద్రాల ద్వారా ఉపాధి కల్పన, నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టబడతాయి. అంతేకాకుండా, ఇక్కడ ఒక ఆలయం, ఉద్యానవనాలు మరియు 'వంతార' (Vantara) సహకారంతో అభివృద్ధి చేయబడే ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రం కూడా ఉంటాయి; ఇవి జంతువులతో అనుబంధాన్ని పెంపొందించేలా రూపొందించబడ్డాయి. చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు కూడా ఈ సదుపాయాలలో కొన్నింటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
 
ముఖ్యంగా, నీతా అంబానీ తన పుట్టినరోజున ఈ కార్యక్రమానికి పునాది రాయి వేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, ఇది ఒక తల్లి తన 'భారత మాత' పాదాల చెంత ఉంచిన ఒక చిన్న కానుక అని పేర్కొన్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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