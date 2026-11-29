బ్రజ్ అభివృద్ధికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రూ.18 కోట్ల విరాళం
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ, శుక్రవారం రాత్రి ఇతర భక్తులతో కలిసి కాలినడకన గిరిరాజ్ మహారాజ్ గోవర్ధన పరిక్రమను పూర్తి చేశారు. మథురలో రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, ఆయన సుమారు నాలుగున్నర గంటల పాటు భక్తిభావంతో ఈ పరిక్రమను పూర్తి చేశారు.
శుక్రవారం సాయంత్రం, అనంత్ అంబానీ గోవర్ధన్లోని జతిపురలో ఉన్న గంగా ధామ్కు చేరుకున్నారు. కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత, ఆయన జతిపురలోని గిరిరాజ్ ముఖారవింద ఆలయాన్ని సందర్శించి, గిరిరాజ్ మహారాజ్ను దర్శించుకున్నారు. శృంగార హారతిలో పాల్గొన్నారు.
ఆయన శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించి, గిరిరాజ్ జీకి 280 కిలోల 'ఛప్పన్ భోగ్' (56 రకాల నైవేద్యాలు) సమర్పించారు. ఆలయ సేవకులు ఆయనకు ప్రసాదాన్ని, గిరిరాజ్ జీకి సంబంధించిన 'పటుక'ను (వస్త్రం) అందజేశారు. ఆయన మదన్ మోహన్ జీ ఆలయంలో కూడా ప్రార్థనలు చేశారు.
కాషాయ రంగు కుర్తా, పసుపు రంగు తలపాగా ధరించిన అనంత్ అంబానీ, ఇతర భక్తులతో కలిసి అడుగులో అడుగు వేస్తూ పరిక్రమను పూర్తి చేశారు. మార్గమధ్యంలో ఆయన భక్తులతో కలిసి భజన - కీర్తనలు పాడారు. "హరే రామ, హరే కృష్ణ" అని నామస్మరణ చేశారు. పరిక్రమ మార్గంలో భక్తులు, స్థానిక ప్రజలు ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికారు.
పుష్టిమార్గ వైష్ణవ సంప్రదాయం, శ్రీనాథ్జీపై అంబానీ కుటుంబానికి ఉన్న గాఢమైన విశ్వాసానికి అనుగుణంగా, అనంత్ అంబానీ తన పుష్టిమార్గ గురువు, నాథద్వార (పుష్టిమార్గ ప్రధాన కేంద్రం) ఆచార్య చిరంజీవి శ్రీ గోస్వామి విశాల్ బావా సాహబ్ సమక్షంలో ఈ పరిక్రమను నిర్వహించారు. పరిక్రమ సమయంలో, ఆయన శ్రీ గిరిరాజ్ జీ వద్ద మరియు పుష్టిమార్గంకు చెందిన ఇతర పవిత్ర ప్రదేశాల వద్ద దండవత్ ప్రణామం చేశారు.
ఈ ప్రయాణంలో, అనంత్ అంబానీ, ఆయన గురువు కలిసి పరిక్రమ మార్గం యొక్క స్థితిని, అక్కడ ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలను, యాత్రికులకు అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. ఇది బ్రజ్ ప్రాంత సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం ఒక సామూహిక 'సేవా-సంకల్పానికి' దారితీసింది.
ఇందులో పరిక్రమ మార్గం, ముఖారవిందం, ముఖ్యమైన 'పుష్టిమార్గ' వారసత్వ ప్రదేశాల అభివృద్ధి, యాత్రికుల కోసం మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడం, అలాగే స్థానిక బ్రజవాసి కుటుంబాల పిల్లలకు విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ పనులు పవిత్ర స్థలాల యొక్క మతపరమైన పవిత్రతను మరియు వారసత్వాన్ని కాపాడటానికి దోహదపడతాయి.
ఈ ప్రణాళికలో మొదటి దశ కోసం, రిలయన్స్ గ్రూప్ ప్రారంభ విరాళంగా 18 కోట్ల రూపాయలను ప్రకటించింది. భవిష్యత్తులో గిరిరాజ్ జీ పరిక్రమ చేసే భక్తుల కోసం 'విశాల్ ఏవం అనంత భోజ్' (భారీ ప్రసాద భోజన ఏర్పాట్లు) కూడా ఈ ప్రణాళికలో భాగమే.
పరిక్రమ పూర్తి చేసిన అనంతరం, గిరిరాజ్ జీ పరిక్రమను పూర్తిగా పూర్తి చేయాలనేది తన చిన్ననాటి కోరిక అని అనంత్ అంబానీ పేర్కొన్నారు. "నేడు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో, అది నా తాతాఅమ్మల వల్లే సాధ్యమైంది" అని ఆయన చెప్పారు. తన అమ్మమ్మ కోకిలాబెన్ అంబానీ ఈ యాత్ర పట్ల ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారని ఆయన తెలిపారు.
శనివారం ఉదయం, ఆగ్రాకు బయలుదేరే ముందు ఆయన బృందావనంలోని బంకే బిహారీ జీని దర్శించుకున్నారు. ఈ వారం ప్రారంభంలో, సోమవారం నాడు అనంత్ అంబానీ వారణాసిని సందర్శించారు. అక్కడ ఆయన 'దేవ్ దీపావళి'కి ముందు బాబా విశ్వనాథుడిని దర్శించుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా, ఆయన శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ ఆలయానికి రూ.5 కోట్లు, మా అన్నపూర్ణ ఆలయానికి రూ.1 కోటి విరాళంగా అందించారు.
అనంత్ అంబానీకి ఉన్న గాఢమైన భక్తి విశ్వాసాలు చాలా కాలంగా బహిరంగ జీవితంలో కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. 2025లో, తన 30వ పుట్టినరోజుకు ముందు, ఆయన జామ్నగర్ నుండి ద్వారకాధీశ ఆలయం వరకు కాలినడకన యాత్ర చేశారు.