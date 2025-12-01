Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు
తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాలకు మూసివేయబడిన దిత్వా తుఫాను అవశేషాల కారణంగా సోమవారం చెన్నై, తిరువళ్లూరు, కాంచీపురం, కడలూరు, రాణిపేటతో సహా తమిళనాడులోని అనేక ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. లోతైన వాయుగుండం వ్యవస్థ మరింత బలహీనపడుతుంది. రాబోయే 24 గంటలు బలహీనమైన వ్యవస్థగా ఇది స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాలలో గత 6 గంటల్లో 10 కి.మీ వేగంతో ఉత్తరం వైపుకు కదిలిన తీవ్ర అల్పపీడనం చెన్నైకి ఆగ్నేయంగా 90 కి.మీ, పుదుచ్చేరికి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 90 కి.మీ, కడలూరుకు తూర్పు-ఈశాన్యంగా 110 కి.మీ, కారైకల్కు ఈశాన్యంగా 180 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ బులెటిన్ తెలిపింది.
ఇది ఉత్తర తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి తీరాల నుండి దాదాపు 50 కి.మీ దూరంలో ఉంది. డిసెంబర్ 1 మధ్యాహ్నం నాటికి క్రమంగా బలహీనపడుతుంది.