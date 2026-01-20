Republic Day: 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు 10,000 మంది ప్రత్యేక అతిథులు
న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్లో జరిగే 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ను వీక్షించడానికి జీవితంలోని వివిధ రంగాలకు చెందిన సుమారు 10,000 మంది ప్రత్యేక అతిథులను, వారి జీవిత భాగస్వాములతో సహా ఆహ్వానించారు. 2026 జనవరి 26న జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అన్నీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
ఈ అతిథులలో ఆదాయం, ఉపాధి కల్పనలో ఆదర్శప్రాయమైన పని చేసిన వ్యక్తులు, ప్రముఖ ఆవిష్కర్తలు, పరిశోధకులు, స్టార్టప్లు, స్వయం సహాయక బృందాలు, కీలక ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల కింద ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారు ఉన్నారు. దేశ నిర్మాణానికి వారు చేసిన సేవలను గౌరవించడం, జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన కార్యక్రమాలలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం అనే లక్ష్యంతో వారిని ఆహ్వానించినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
ఈ ప్రత్యేక అతిథులకు కర్తవ్యపథ్లో ప్రముఖ స్థానాల్లో ఆసనాలు కేటాయించబడతాయి. వేడుకలతో పాటు, వారు నేషనల్ వార్ మెమోరియల్, పీఎం సంగ్రహాలయ, ఢిల్లీలోని ఇతర ప్రముఖ ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. వారికి సంబంధిత మంత్రులతో సంభాషించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా, 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముందు, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీల నుండి అందిన పలు ఉగ్రవాద ముప్పు హెచ్చరికల దృష్ట్యా, ఢిల్లీ పోలీసులు కర్తవ్యపథ్ మొత్తం న్యూఢిల్లీ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తృతమైన, సాంకేతికత ఆధారిత భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ సంవత్సరం, గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల కోసం ఏర్పాటు చేసిన సీటింగ్ ప్రాంతాలకు భారతీయ నదుల పేర్లు పెట్టారు. అతిథుల సౌకర్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, భద్రతా ఏర్పాట్ల విధానంలో కూడా అనేక ముఖ్యమైన మార్పులు చేశారు.
ఆహ్వానించబడిన అతిథులు, టిక్కెట్ హోల్డర్లు అందరూ తమ ఆహ్వాన పత్రాలపై ఉన్న వివరాలను జాగ్రత్తగా చదివి, కేటాయించిన మార్గాలనే ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. మార్గాలు, పార్కింగ్, ఎన్క్లోజర్లకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, ఢిల్లీ పోలీసుల వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉంది.