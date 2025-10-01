కాళేశ్వరం మూడు బ్యారేజీలను మరమ్మతు చేసేందుకు తెలంగాణ సన్నాహాలు
కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులోని దెబ్బతిన్న మూడు బ్యారేజీలను మరమ్మతు చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నదిపై ఉన్న అన్నారం, సుందిళ్ల, మేడిగడ్డ బ్యారేజీలు గతంలో దెబ్బతిన్నాయి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చాలా కాలంగా బిఆర్ఎస్, అధికార కాంగ్రెస్ మధ్య వివాదంగా మారింది.
అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆర్థిక అవకతవకలు, నిర్మాణ నాణ్యత సరిగా లేకపోవడంపై దర్యాప్తు చేయడానికి సింగిల్ మ్యాన్ కమిషన్ను ఆదేశించింది. పిసి ఘోష్ కమిషన్ గతంలో కేసీఆర్ అక్రమాలకు బాధ్యుడని పేర్కొంది. ఆయనను ఈ సమస్యకు కర్త, కర్మ, క్రియ అని పేర్కొంది.
ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు సీబీఐకి అప్పగించారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డిఎస్ఎ) తనిఖీ తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరమ్మతు పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. బుధవారం, మూడు బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ కోసం ప్రఖ్యాత సంస్థల నుండి డిజైన్లు, డ్రాయింగ్లను ఆహ్వానించింది.
అక్టోబర్ 15 నాటికి ప్రతిపాదనలను సీల్డ్ కవర్లలో సమర్పించాలి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు, ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటోంది. ఎందుకంటే గతంలో పతనానికి పూర్తిగా కేసీఆర్ కారణమని ఆరోపించింది.