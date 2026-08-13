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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (10:46 IST)

రైస్ మిల్ ఓనర్ కుమారుడిని కిడ్నాప్ చేశారు.. రూ.50లక్షలు డిమాండ్ చేశారు.. చివరికి?

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (10:46 IST)
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ఒక రైస్ మిల్లు యజమాని కుమారుడిని ఐదుగురు సభ్యుల ముఠా పగటిపూట కత్తితో బెదిరించి కిడ్నాప్ చేసింది. ఆ తర్వాత అతడిని విడిపించేందుకు రూ.50 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తూ, 30 నిమిషాల్లోగా ఆ డబ్బు సమకూర్చకపోతే చంపేస్తామని బెదిరించింది. ఈ ఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. 
 
కాంచీపురం పోలీసులు వెంటనే స్పందించి, తిరువణ్ణామలై జిల్లాలోని చెయ్యార్ సమీపంలో ఉన్న ఒక తోటలో కిడ్నాపర్ల ఆచూకీని కనుగొని, బాధితుడిని సురక్షితంగా కాపాడారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి, ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న వ్యక్తితో సహా నలుగురు పెద్దలను, ఇద్దరు మైనర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాధితుడిని 26 ఏళ్ల సురేంద్రన్‌గా గుర్తించారు. 
 
ఇతను కాంచీపురంలోని సిరుకావేరిపాక్కం ప్రాంతంలో వీఆర్ఎస్ పేరుతో రెండు ఆధునిక రైస్ మిల్లులను నడుపుతున్న రవి కుమారుడు. సురేంద్రన్ తన తండ్రికి వ్యాపార నిర్వహణలో సహాయపడుతుండేవాడు. ఇతనిని  రైస్ మిల్లు వెళ్తుండగా, కారుతో వెంబడించి, అతనిని అడ్డగించి.. కత్తితో సురేంద్రన్‌ను బెదిరించి, బలవంతంగా వాహనంలోకి లాక్కెళ్లారు. 
 
ఈ ఘటనను చూసిన రైస్ మిల్ ఉద్యోగి వెంటనే రవికి సమాచారం అందించగా, ఆయన బాలుచెట్టిచత్రం పోలీసులకు విషయం తెలియజేశారు. పోలీసులు వెంటనే కాంచీపురం జిల్లా ఎస్పీకి సమాచారం అందించి, జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న చెక్‌పోస్టులను అప్రమత్తం చేశారు. కిడ్నాపర్లను గుర్తించేందుకు జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతాలు, అనుసంధాన మార్గాల్లో నిఘాను ముమ్మరం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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