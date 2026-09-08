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  4. River Ganga absorbs Lord Shiva; 150-year-old temple submerged in the Ganga River West Bengal, Video viral
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (15:44 IST)

శివయ్యను తనలో కలిపేసుకున్న గంగానది, 150 ఏళ్ల నాటి ఆలయం గంగార్పితం, వీడియో

Shiva temple washed away in the Ganges River
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (15:48 IST)
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అదేమిటోగానీ ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు తీవ్రమైన భారీ వర్షాలు, వరదలతో గందరగోళ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇటువైపు దక్షిణాదిలో ఉక్కపోత, వేసవిని తలపించే ఎండలతో ఠారెత్తిస్తోంది ప్రకృతి. ఈ క్రమంలో ఉత్తరాది రాష్ట్రమైన పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని మాల్దా జిల్లా రుతువాలో గంగానది ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. దాంతో ఫరక్కా బ్యారేజీకి ఏకంగా 12 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరింది. దీనితో నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు వదిలేసారు.
 
గంగా నది ఉధృతికి తీర ప్రాంతాలన్నీ కోతకు గురయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వుంటున్నవారు ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లారు. కానీ నది ఒడ్డున 150 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన శివాలయం గంగానదిలో కొట్టుకుపోయింది. ఈ ఆలయాన్ని ఎలాగైనా కాపాడాలని ప్రజలు పెద్దఎత్తున ఇసుక మూటలు వేసారు. ఐతే నదీ ప్రవాహం ముందు అవన్నీ కరిగిపోయాయి. అందరూ చూస్తుండగానే ఆలయం నీటిలో కొట్టుకుపోయింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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