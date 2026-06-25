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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (19:52 IST)

గంగా- కావేరీ నదులను అనుసంధానించడం నా జీవిత ఆశయం: చంద్రబాబు

Chandra babu
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (19:48 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (19:52 IST)
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కర్ణాటకలోని హోస్పేటలో ఉన్న తుంగభద్ర డ్యామ్ వద్ద, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన స్పిల్‌వే గేట్ల అధికారిక ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సి.ఆర్. పాటిల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డి.కె. శివకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఆగస్టు 2024 వరదల సమయంలో డ్యామ్ 19వ గేటు కొట్టుకుపోయిన తర్వాత, ఒక నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు రూ.51 కోట్ల వ్యయంతో 33 కొత్త క్రెస్ట్ గేట్లను ఏర్పాటు చేసే భారీ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఈ సందర్భంగా సభను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తూ.. సాగునీరు, నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులను దేశ ఆధునిక దేవాలయాలుగా అభివర్ణించారు వీటిని పరిరక్షించడం భావి తరాల భవిష్యత్తుకు అత్యంత కీలకమని పునరుద్ఘాటించారు.
 
జాతీయ స్థాయి నీటి నిర్వహణ పట్ల తనకున్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తూ, ప్రధాన నదీ వ్యవస్థలను అనుసంధానించడం ఎల్లప్పుడూ తన అంతిమ లక్ష్యాలలో ఒకటిగా ఉందని బాబు పేర్కొన్నారు. గంగా- కావేరీ నదులను విజయవంతంగా అనుసంధానించడం తన జీవిత ఆశయమని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇటువంటి భారీ నీటి అనుసంధాన వ్యవస్థను సాధించడం ద్వారా ప్రాంతీయ నీటి కొరత శాశ్వతంగా పరిష్కరించబడుతుందని, అలాగే భారతదేశ అభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేనంతగా మారుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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సెల్వి

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