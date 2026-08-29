రూ. 18 లక్షల బైక్పై వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ప్రముఖ యూట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అషు మృతి
ప్రముఖ యూ ట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అయిన అషు శుక్రవారం నాడు డెహ్రాడూన్ లోని సహస్ పూర్ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. గుర్తు తెలియని వాహనంతో ఢీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాధమికంగా పోలీసులకు సమాచారం అందింది. రూర్కీకి చెందిన అషు బైక్ రైడింగులతో ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతడి ఇన్స్టాగ్రాంలో 9,00,000 మంది ఫాలోయర్లు వున్నారు. ఇతడు ప్రమాద సమయంలో నడుపుతున్న బైక్ ఖరీదు రూ. 18,00,000. ఈ బైకును కొనుగోలు చేసి డెహ్రాడూన్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు.
ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న సహస్ పూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. మితిమీరిన వేగం వల్ల బైక్ అదుపుతప్పి ఈ ప్రమాదం జరిగి వుంటుందనీ, గుర్తు తెలియని వాహనాన్ని ఢీకొన్న ఆనవాళ్ల కనబడుతున్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. అషు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు. ఐతే ప్రమాదానికి గల కారణాలు సీసీటీవీ కేమెరాలను పరిశీలించి దర్యాప్తు అనంతరం వెల్లడిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.