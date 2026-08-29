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  4. Road accident while riding an Rs 18 lakh bike: Famous YouTuber and biker Ashu dies
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (16:36 IST)

రూ. 18 లక్షల బైక్‌పై వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ప్రముఖ యూట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అషు మృతి

Youtuber Aashu UK
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (16:36 IST)
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ప్రముఖ యూ ట్యూబర్, బైక్ రైడర్ అయిన అషు శుక్రవారం నాడు డెహ్రాడూన్ లోని సహస్ పూర్ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడు. గుర్తు తెలియని వాహనంతో ఢీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాధమికంగా పోలీసులకు సమాచారం అందింది. రూర్‌కీకి చెందిన అషు బైక్ రైడింగులతో ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతడి ఇన్‌స్టాగ్రాంలో 9,00,000 మంది ఫాలోయర్లు వున్నారు. ఇతడు ప్రమాద సమయంలో నడుపుతున్న బైక్ ఖరీదు రూ. 18,00,000. ఈ బైకును కొనుగోలు చేసి డెహ్రాడూన్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు.
 
ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న సహస్ పూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. మితిమీరిన వేగం వల్ల బైక్ అదుపుతప్పి ఈ ప్రమాదం జరిగి వుంటుందనీ, గుర్తు తెలియని వాహనాన్ని ఢీకొన్న ఆనవాళ్ల కనబడుతున్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. అషు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు. ఐతే ప్రమాదానికి గల కారణాలు సీసీటీవీ కేమెరాలను పరిశీలించి దర్యాప్తు అనంతరం వెల్లడిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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