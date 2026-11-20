రోడ్డు ప్రమాదాలను చూస్తే కన్నీళ్ళొస్తున్నాయి : కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ
దేశ రహదారుల్లో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను చూస్తుంటే కన్నీళ్లొస్తున్నాయని కేంద్ర జాతీయ రహదారుల శాఖామంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. దేశంలో ఏటా సుమారు 5 లక్షల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, దాదాపు 1.80 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్న వారిలో 68 శాతం మంది 18 నుంచి 34 ఏళ్ల మధ్య వయస్కులేనని, ఇది తనకెంతో బాధ కలిగిస్తోందని, కన్నీళ్లు వస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో తాను కూడా రోడ్డు ప్రమాదంలో నాలుగు చోట్ల ఎముకలు విరిగి రెండేళ్లపాటు ఇంటికే పరిమితమయ్యానని తెలిపారు. రహదారులు, వంతెనలు, సొరంగ మార్గాల నాణ్యత విషయంలో రాజీపడితే సహించేది లేదని, బాధ్యులైన కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
దేశంలో జాతీయ రహదారుల నెట్వర్క్ విస్తరణలో ఇంజనీర్లు, కాంట్రాక్ట ప్రభుత్వ అధికారులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని గడ్కరీ అభినందించారు. మౌలిక సదుపాయాలే ఆర్థికాభివృద్ధికి వెన్నెముక అని, మౌలిక రంగంలో పెట్టే ప్రతి రూ.100 పెట్టుబడికి రూ.325 మేర ఆర్థిక ప్రయో జనం లభిస్తుందని తెలిపారు. మౌలిక రంగంలో పెట్టుబడులకు పీపీపీ విధానాన్ని మరింత ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. భారత్ ఏటా రూ.22 లక్షల కోట్ల విలువైన శిలాజ ఇంధనాలను దిగుమతి చేసుకుంటోందని తెలిపారు. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వినియోగాన్ని పెంచాలని సూచించారు. విరిగిన బియ్యం, మొక్కజొన్న, చెరుకు రసం నుంచి ఇథనాల్ను తయారు చేస్తున్నామని, రైతులు ఇంధన ఉత్పత్తిదారులుగా కూడా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.