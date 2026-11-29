హర్యానాలో రౌడీ ముఠాతో సహా నలుగురి కాల్చివేత
హర్యానా రాష్ట్రంలో ఓ రౌడీ ముఠా నేతతో పాటు మొత్తం నలుగురిని పోలీసులు కాల్చివేశారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు ప్రముఖ రౌడీలైన అంకిత్ బాబా, హిమాంశు భావ్ల మధ్య గత 7 ఏళ్లుగా పగ నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం అంకిత్ బాబా సోదరుడు సన్నీ రిడోలియా, బాబా కుంబ్లేకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో, ఉత్తరప్రదేశ్లోని షామ్లీకి చెందిన జాన్వి చౌదరి అనే మహిళ కుటుంబం, మరో కుంబ్లేతో ఉన్న పగ కారణంగా భావ్ కుంబ్లేతో పరిచయం ఏర్పరచుకున్నట్లు సమాచారం. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, భావ్ కుంబ్లే జాన్వి ద్వారా బాబా కుంబ్లేపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో, 25వ తేదీ రాత్రి జాన్వి, సన్నీని హర్యానాలోని రోహ్తక్లో ఉన్న మిల్టన్ హోటల్కు తీసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత, ఆమె హోటల్ లొకేషన్ను భావ్ కుంబ్లేకు తెలియజేసింది. ఆ తర్వాత, సాయుధ ముఠా హోటల్లోకి ప్రవేశించి విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపింది. ఇందులో సన్నీతో సహా నలుగురు మృతి చెందారు.
దీనిపై పోలీసులు మాట్లాడుతూ: జాన్వికి, సన్నీకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. వారిద్దరూ గత 3 నెలలుగా నిరంతరం మాట్లాడుకుంటున్నారు. వ్యక్తిగతంగా కూడా కలుసుకున్నారు. సన్నీ నమ్మకాన్ని పొందడం కోసం జాన్వి ఆమెకు దగ్గరైంది. సన్నీ ఎప్పుడూ బుల్లెట్ప్రూఫ్ కారులో ప్రయాణించేది కాబట్టి, అతడిని నేరుగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం కష్టం. అందుకే, అతడిని రెస్టారెంట్కు పిలిపించి కాల్చి చంపాల్సి వచ్చింది.
కాల్పుల అనంతరం, జాన్వి థాయ్లాండ్లోని బ్యాంకాక్కు పారిపోయినట్లు వెల్లడైంది. ఈ కుట్రకు సహకరించినందుకు ప్రతిఫలంగా, హిమాంశు భావు బృందం జాన్వి విదేశాల్లో స్థిరపడటానికి సహాయపడింది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.