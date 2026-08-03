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  4. Rs.18 crore stolen yearly: Raj Thackeray alleges Siddhivinayak donations
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (10:01 IST)

ప్రతి యేటా రూ.18 కోట్ల హుండీ ఆదాయం దోపిడీ : రాజ్‌ఠాక్రే ఆరోపణ

raj thackeray
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (10:01 IST)
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ముంబైలోని ప్రసిద్ధి సిద్ధి వినాయక ఆలయంలో ప్రతి యేటా రూ.18 కోట్ల మేరకు హుండీ ఆదాయం దోపిడీకి గురవుతుందని మహారాష్ట్ర నవ నిర్మాణ సేన అధ్యక్షుడు రాజ్ ఠాక్రే సంచలన ఆరోపణలు చేసారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అయోధ్య రామమందిరంలో రూ.1,400 కోట్ల అక్రమాలు జరిగాయని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
మహారాష్ట్ర నవ నిర్మాణ సేన విద్యార్థి విభాగం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, నేటి పరిస్థితుల్లో దేవాలయాలకు కూడా అవినీతి నుంచి రక్షణ లేదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పందించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సిద్ధివినాయక ఆలయ హుండీ నగదును కొందరు ఉద్యోగులు అపహరిస్తుండగా, ట్రస్టీల అప్రమత్తతతో ఈ వ్యవహారం బయటపడిందని తెలిపారు. 
 
ఈ విషయాన్ని మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్‌ శిండేకు ఎనిమిది మంది ట్రస్టీలు రాసిన లేఖను ప్రస్తావిస్తూ చెప్పారు. ఈ ఘటన వెలుగులోకి రాకముందు ఆలయానికి వారానికి రూ.50 లక్షలలోపు హుండీ ఆదాయం వచ్చేదని, నిందితులు పట్టుబడిన అనంతరం అది రూ.1.5 కోట్లకు పెరిగిందని వెల్లడించారు. దీనిని బట్టి ప్రతి ఏడాది రూ.18 కోట్ల మేర హుండీ ఆదాయం దోపిడీకి గురైనట్లు తెలుస్తోందని ఆరోపించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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