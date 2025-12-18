పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?
పాత కారుతో రోడ్డుపైకి వస్తే రూ.20 వేలు అపరాధం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నెలకొంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. హస్తినలో వాయు కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ప్రజలు శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాలుష్య నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, పాత వాహనాల విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులకు తావు ఇవ్వడం లేదు. ఢిల్లీ సరిహద్దులతో పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
బీఎస్ 4 ఆపై ప్రమాణాలు ఉన్న వాహనాలకు తప్ప మిగిలిన వాహనాలను ఢిల్లీలోకి అనుమతించడం లేదు. పాత వాహనాలతో వచ్చే వారికి భారీ మొత్తంలో అపరాధం విధిస్తున్నారు. బీఎస్ 3 కార్లలో వచ్చే వారికి రూ.20 వేలు అపరాధం విధిస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఢిల్లీ వాసులు తమ వద్ద కారు ఉన్నప్పటికీ కారులో రోడ్డుపైకి వెళ్లేందుకు భయపడిపోతున్నారు. పైగా అపరాధం తప్పించుకోవాలంటే సరిహద్దుల నుంచే వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అయితే అపరాధం చెల్లించినవారు మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం, అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాలుష్య నియంత్రణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. కార్లను విస్తృతంగా తనిఖీ చేస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ వాహనాలను మాత్రం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ఢిల్లీ వాసులు ఆరోపిస్తున్నారు.