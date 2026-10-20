బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదుల నుంచి రూ. 9 కోట్లు?!!
ఢిల్లీలో ఆందోళనలు చేస్తున్న బొద్దింక జనతా పార్టీ(CJP)కి మద్దతుగా తాము రూ. 9 కోట్లు ఇచ్చినట్లు ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాది పన్నూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసాడు. మోదీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేవరకూ సీజేపి ఆందోళలు చేస్తే అందుకు అవసరమైన నిధులను తాము సమకూర్చేందుకు సిద్ధంగా వున్నట్లు కూడా అతడు వెల్లడించినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. తాము సీజేపి చేస్తున్న ఆందోళనలకు సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నామంటూ పేర్కొన్నాడు. మోదీ ప్రభుత్వాన్ని దించేసేందుకు ఇదేవిధంగా నిరంతరం ఏదో ఒక ఆందోళన చేస్తూనే వుండాలని అతడు పిలుపునివ్వడం తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తోంది.
పన్నూన్ ప్రకటనతో సీజేపికి వచ్చిన విదేశీ నిధుల గురించి మరోసారి చర్చ మొదలైంది. అంతేకాదు... గతంలో కూడా ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు మాట్లాడుతూ... సీజేపికి చెందిన కొంతమంది ప్రతినిధులతో తాము మాట్లాడుతున్నామనీ, నిధుల గురించి వెనకడుగు వేయొద్దని తాము భరోసా ఇచ్చినట్లు తేలింది. కాగా ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదుల వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటివరకూ బొద్దింక జనతా పార్టీకి చెందినవారు ఎవరూ స్పందించలేదు. ఇందులో వాస్తవం ఎంతన్నది తేలాల్సి వుంది.