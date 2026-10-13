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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (19:12 IST)

దేశంలో స్టార్ లింక్ అనుమతులు నిలిపివేయాలి : స్వదేశీ జాగరణ్ మంచ్

starlink
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (19:12 IST)
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దేశంలో స్టార్‌లింక్‌ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ సేవలను ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన అనుమతులను నిలిపివేయాలని ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ సంస్థ స్వదేశీ జాగరణ్‌ మంచ్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. అనుమతుల జాప్యం విషయంలో భారత ప్రభుత్వంపై, వ్యాపారులపై స్టార్‌లింక్‌ అధిపతి ఎలాన్‌ మస్క్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించింది. మస్క్‌ వ్యాఖ్యలు బాధ్యతారాహిత్యానికి నిదర్శనమని స్వదేశీ జాగరణ్‌ మంచ్‌ జాతీయ కో-కన్వీనర్‌ అశ్వినీ మహాజన్‌ తప్పుబట్టారు.
 
దేశ జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన ఆందోళనలను కారణంగా చూపుతూ స్టార్‌లింక్‌ను నిరోధించే హక్కు భారత్‌కు ఉందని మహాజన్‌ పేర్కొన్నారు. తద్వారా అమెరికా వంటి వాణిజ్య భాగస్వాములకు సైతం ఒక సందేశం పంపొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. స్టార్‌లింక్‌ సేవలు కమర్షియల్‌ సేవల ప్రారంభానికి మస్క్‌ అనుమతులు మాత్రమే కోరారని, భారత ప్రభుత్వం దాన్ని ఆమోదించడం గానీ, తిరస్కరించడం గానీ చేయలేదని పేర్కొన్నారు. 
 
అనుమతుల జాప్యంపై ఆరా తీయాలే తప్ప... భారత ప్రభుత్వం, వ్యాపారులు లక్ష్యంగా విమర్శలు చేయడం తగదని అభిప్రాయపడ్డారు. అవసరమైన అనుమతులు పొందకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవాలన్న ప్రయత్నం కనిపిస్తోందన్నారు. ఉక్రెయిన్‌, ఇరాన్‌, రష్యా, చైనా, తైవాన్‌.. తదితర దేశాల్లో స్టార్‌లింక్‌ విషయంలో భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు ఉన్నాయని మహాజన్‌ పేర్కొన్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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