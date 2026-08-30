నా జీవితాన్ని ప్రధాని మోడీ నరకం చేశారు : రుచికా సింగ్ (వీడియో)
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన జీవితాన్ని నరకం చేశారని రుచికా సింగ్ అనే యువతి వాపోతోంది. ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వేదికగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నీట్ ప్రవేశ పరీక్షలో సంస్కరణలు, కేంద్ర విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ కొన్ని రోజుల పాటు ఆందోళన జరిగింది. ఇందులో రుచికా సింగ్ అనే యువతి కూడా పాల్గొంది. ఆమె ప్రధాని మోడీ, ఆయన తల్లిపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసి దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొద్ది వారాల క్రితం తనను క్షమించమని వేడుకున్న ఆ యువతి.. ఇపుడు నా జీవితాన్ని ప్రధాని మోడీ నరకం చేశారంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ సరికొత్త వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రధాని మోడీపై తీవ్ర పదజాలాన్ని ఉపయోగించారు. పైగా, ఇకపై వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదంటూ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న ఈ కొత్త వీడియోలో 'మోడీ నా జీవితాన్ని నరకప్రాయం చేశారు. నాకు స్వేచ్ఛలేదు. ఎక్కడికి వెళ్లినా నా ముఖం దాచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓ 15 యేళ్ల బాలికను చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఇకపై నేను కోల్పోవడానికి ఏమీ లేదు అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పైగా ప్రధానమంత్రి పిరికివాడు అంటూ సంబోధిస్తూ తాను ఈ పోరాటంలో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదంటూ' తేల్చి చెప్పారు.
అయితే, ఈ కొత్త వీడియో ఎక్కడ, ఎపుడు రికార్డు చేశారనే దానిపై స్పష్టత లేదు. వీడియోలో ఉన్నది నిజంగా రుచికా సింగేనా, ఆమె వయసు ఎంత అనేదానిపై కూడా అధికారికంగా ఎలాంటి నిర్ధారణ లేదు. ఈ వీడియో ప్రామాణికతను స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదని, అందువల్ల ఈ వీడియోలోని ఆరోపణలను ఆరోపణలు గానే చూడాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు.
కాగా, గతంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని మోడీ స్వయంగా స్పందించి, ఆ యువతిని క్షమించారు. దీంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగిపోయింది. ఆమెపై కేసులు కూడా నమోదు చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తిరుగుబాటు ధోరణితో మాట్లాడటం చర్చనీయాంశమైంది.
मोदीजी…आपने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है…— NEUTRAL INDIA (@_neutralindia) August 30, 2026
-Ruchika Singh pic.twitter.com/6A8NHisGCj