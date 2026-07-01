Ruchika singh, ప్రధానిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచికా సింగ్ కుటుంబంతో కలిసి పరార్
Ruchika Singh, జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ పైన జరిగిన నిరసనల్లో చాలామంది తమ నోటికి వచ్చినట్లు దేశాన్ని, దేశ ప్రధానిని ఇష్టం వచ్చినట్లు దుర్భాషలాడారు. ఇప్పుడు దాని ఫలితాన్ని రుచి చూస్తున్నారు. రుచికా సింగ్ అనే 25 ఏళ్ల యువతి నోయిడాలోని ఓ సెలూన్లో పని చేస్తూ వుంటోంది. ఐతే జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో ప్రధానిపై నోరుపారేసుకున్నది. ఆమె అభ్యంతరకరమైన వీడియో వైరల్ అయినప్పటి నుండి తల్లిదండ్రులతో సహా ఆమె పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఆమెపై సెక్షన్ 352, 353(1), 356(1) కింద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయబడింది.
ఆమె వయసు వారు దీని నుండి ఒక ప్రాథమిక పాఠం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైన వుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. ఎందుకంటే నిరసనలు, ఆందోళనల సమయంలో గుంపులోని వాతావరణం ఒక తప్పుడు సాధికారత భావనను కల్పించి, ఉత్సాహపరిచే జనం మధ్య ఉన్నప్పుడు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. కానీ దాని పర్యవసానాలను వ్యక్తిగతంగా భరించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆవేశానికి లోనయ్యే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ తమ చర్యలను, మాటలను హద్దుల్లో పెట్టుకోవాల్సి వుంటుంది.
కొద్దిమంది గుంపు నుండి వచ్చిన క్షణికమైన చప్పట్ల కోసం భవిష్యత్తును పణంగా పెట్టడం సరైనదేనా అని ఆలోచించుకోవాలి? గుంపులో జనం మెప్పు కోసం ఏమైనా చేయవచ్చు, ఏదైనా మాట్లాడేయవచ్చు. కానీ అది చట్టాన్ని ఉల్లంఘించేదిగా వుంటే వాటి పర్యవసానాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. జీవితాంతం వెంటాడుతాయి. ఎవరో నలుగురైదుగురి కోసం ఇట్లా మాట్లాడే వందల మంది జీవితాలు బలి అవుతాయి.