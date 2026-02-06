శబరిమల బంగారు అదృశ్యం కేసుతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించి నటుడు జయరామ్ను విచారణకు హాజరు కావాలని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు జారీ చేసిందని అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టిని కూడా సమన్లు జారీ చేసి పిలిపించే ప్రక్రియలో కేంద్ర సంస్థ ఉంది.
కేరళ పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్న ఇదే కేసులో కొల్లాం కోర్టు నుండి బెయిల్ పొందిన తర్వాత అతను ఇటీవల జైలు నుండి విడుదలయ్యాడు. శబరిమల కేసులో నటుడు జయరామ్ను విచారణకు పిలిచినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఆయన ఏజెన్సీ ముందు హాజరై వాంగ్మూలం ఇస్తారని తెలిసింది. కేరళ పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) కూడా కొంతకాలం క్రితం చెన్నైలో జయరామ్ను విచారించింది. నటుడు, పొట్టి కలిసి పూజ చేస్తున్న వీడియోనే సిట్ జయరామ్ను విచారించడానికి ఆధారమని వార్తలు వచ్చాయి.
ఆ సమయంలో జయరాం తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, ఆలయ బంగారు పూత వస్తువులకు రీప్లేటింగ్ చేసిన కంపెనీతో గానీ, దాని స్పాన్సర్లతో గానీ తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఖండించారు. ఆరోపిత బంగారు నష్టం కేసులో కొల్లాంలోని స్థానిక కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో పొట్టి గురువారం తిరువనంతపురం సబ్-జైలు నుండి విడుదలయ్యారు.
బంగారు పూత పూసిన కళాఖండాలకు తిరిగి పూత వేయడానికి అనుమతి కోరుతూ ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టిడిబి)ని ఆశ్రయించింది పొట్టినే. దీనికి 2019లో అనుమతి లభించింది. ఆ తర్వాత ఆ కళాఖండాలను చెన్నైకి చెందిన ఒక సంస్థకు తీసుకెళ్లారు, అక్కడ బంగారు పూత ప్రక్రియ జరిగింది.
ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రధాన సంస్థ అయిన కేరళ పోలీసుల సిట్, పునఃపూత ప్రక్రియ సమయంలో కళాఖండాల నుండి బంగారం దారి మళ్లించబడిందని పేర్కొంది. ఈ వారం ప్రారంభంలో, ఈ కేసులో ఈడీ ఇక్కడ మాజీ టీడీబీ పరిపాలనా అధికారి మురారి బాబును, ఎస్ శ్రీకుమార్ను ప్రశ్నించింది.
శుక్రవారం నాడు శ్రీకుమార్ను ఈడీ మళ్లీ ప్రశ్నిస్తోంది. గత నెలలో ఈ కేసులో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. జనవరి 21న విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, ఈడీ పొట్టికి చెందిన రూ. 1.3 కోట్ల విలువైన 8 స్థిరాస్తులను జప్తు చేసిందని మరియు సోదాల సమయంలో చెన్నైలోని స్మార్ట్ క్రియేషన్స్ అనే సంస్థ ప్రాంగణం నుండి 100 గ్రాముల బంగారు కడ్డీని స్వాధీనం చేసుకుందని తెలిపింది.
కేరళ పోలీసుల రెండు ఎఫ్ఐఆర్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని, జనవరి 9న ఈడీ పీఎంఎల్ఏ కేసు నమోదు చేసింది. రాజకీయంగా సున్నితమైన ఈ కేసుపై కేరళ హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో రాష్ట్ర ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఇప్పటికే దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ దర్యాప్తు అయ్యప్ప స్వామి ఆలయానికి చెందిన వివిధ కళాఖండాల నుండి బంగారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి జరిగిన అధికార దుర్వినియోగం, పరిపాలనా లోపాలు, నేరపూరిత కుట్రతో సహా అనేక ఆరోపిత అవకతవకలకు సంబంధించినది.
ఆలయానికి చెందిన ద్వారపాలకుల విగ్రహ భాగాలతో సహా పవిత్రమైన బంగారు పూత పూసిన కళాఖండాలు, పీఠాలు మరియు గర్భగుడి తలుపుల ఫ్రేమ్ ప్యానెళ్లను అధికారిక రికార్డులలో ఉద్దేశపూర్వకంగా కేవలం రాగి పలకలుగా తప్పుగా చూపించి, 2019-2025 మధ్య కాలంలో ఆలయ ప్రాంగణం నుండి అనధికారికంగా తొలగించారని దర్యాప్తులో తేలిందని ఈడీ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఈ కళాఖండాలను తదనంతరం చెన్నై- కర్ణాటకలోని స్మార్ట్ క్రియేషన్స్, రోడ్డమ్ జ్యువెలర్స్ వంటి ప్రైవేట్ సంస్థలకు తరలించారని, అక్కడ మరమ్మతులు, రీప్లేటింగ్ పనుల ముసుగులో రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా బంగారం వెలికి తీయబడిందని ఏజెన్సీ కనుగొంది.