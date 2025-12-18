శబరిమల బంగారు నగల మాయం: ఎన్నారై వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసిన సిట్
శబరిమల బంగారు నగల మాయం కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఒక ఎన్నారై వ్యాపారవేత్త వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసిందని అధికారులు గురువారం తెలిపారు. సిట్ బుధవారం ఆ వ్యాపారవేత్త వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
అధికారుల ప్రకారం, కాంగ్రెస్ నాయకుడు రమేష్ చెన్నితాల చేసిన ఒక వెల్లడి నేపథ్యంలో దుబాయ్కి చెందిన ఆ వ్యాపారవేత్త వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు. శబరిమల నుండి బంగారం అదృశ్యం కావడంలో ఒక అంతర్జాతీయ పురాతన వస్తువుల రాకెట్ ప్రమేయం ఉందని ఆ వ్యాపారవేత్త తనకు చెప్పినట్లు చెన్నితాల సిట్కు తెలిపారు. దీంతో సిట్ ఆ వ్యాపారవేత్తను సంప్రదించి, బుధవారం తిరువనంతపురంలో అతని వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.
ఆ వ్యాపారవేత్త తాను విన్న విషయాలను పంచుకున్నారని, పురాతన వస్తువుల వ్యాపారం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉన్న ఇతర వ్యక్తుల సంప్రదింపు నంబర్లను అందజేశారని వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ విషయంలో తదుపరి విచారణ జరుపుతామని ఒక అధికారి చెప్పారు.
ప్రస్తుతం, ద్వారపాలకుడి బంగారు పూత పూసిన పలకలు, శ్రీకోవిల్ (గర్భగుడి) తలుపుల చట్రాల నుండి బంగారం అదృశ్యం అయిన ఘటనకు సంబంధించి సిట్ రెండు కేసులు నమోదు చేసింది.
ప్రధాన నిందితుడైన ఉన్నికృష్ణన్ పోట్టి, 2019లో ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ కోసం తీసుకువెళ్లిన తర్వాత బంగారు పలకలను తొలగించాడనే ఊహతో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు పోట్టితో పాటు, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టిడిబి) మాజీ అధ్యక్షులు ఇద్దరిని, బోర్డుకు చెందిన నలుగురు మాజీ ఉద్యోగులను అరెస్టు చేశారు.