శబరిమల ఆలయంలో బంగారం మాయంపై విచారణ చేసే ఎస్పీకి రాష్ట్రపతి పతకం
శబరిమల ఆలయంలో బంగారం మాయమైన ఘటనలకు సంబంధించిన కేసులను దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎస్పీ ఎస్. శశిధరన్కు విశిష్ట సేవలకు గాను రాష్ట్రపతి పతకం లభించిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం ప్రకటించింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా, కేరళ పోలీస్, అగ్నిమాపక, రక్షణ సేవలు, అలాగే జైలు, సంస్కరణ సేవల విభాగాలకు చెందిన 11మంది అధికారులు వివిధ రాష్ట్రపతి పోలీస్ అగ్నిమాపక సేవా పతకాలకు ఎంపికయ్యారు.
ఈ ఏడాది విశిష్ట సేవలకు గాను రాష్ట్రపతి పతకం పొందిన కేరళకు చెందిన ఏకైక అధికారి శశిధరన్ కావడం విశేషం. శబరిమల ఆలయ శ్రీకోవిల్ (గర్భాలయం) వద్ద ఉన్న ద్వారపాలక విగ్రహాలు, ద్వార బంధాల నుంచి బంగారం మాయమైందన్న ఆరోపణలకు సంబంధించిన కేసులను దర్యాప్తు చేయడానికి కేరళ హైకోర్టు గత ఏడాది ఆయనను నియమించింది. కొచ్చి నగర పోలీసు డిప్యూటీ కమిషనర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన 2022 ఎలాంతూర్ నరబలి కేసు దర్యాప్తులో భాగమయ్యారు.
ఐజీ రాజ్పాల్ మీనా, ఎస్పీ బినూ రామకృష్ణ పిళ్ళై, డీఎస్పీ రవికుమార్ వీఆర్, ఎస్పీ ఉజ్జువల్ కుమార్ ఎస్, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ జ్యోతిష్ కుమార్ ఎస్ఎల్, డీఎస్పీ సురేష్ బాబు ఎస్ఎస్ లు విశిష్ట సేవా పతకానికి ఎంపికయ్యారు. అగ్నిమాపక రక్షణ సేవలకు చెందిన అసిస్టెంట్ స్టేషన్ ఆఫీసర్లు రాజేంద్రన్ నాయర్, సెబాస్టియన్ జోసెఫ్ ఎన్ కూడా విశిష్ట సేవా పతకానికి ఎంపికయ్యారు.
జైలు-దిద్దుబాటు సేవలకు చెందిన అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ సునీల్ ఎస్ కుమార్, జైలు అధికారి మోహన్దాస్ ఎంకే కూడా విశిష్ట సేవా పతకానికి ఎంపికయ్యారు. శబరిమల బంగారం నష్టం దర్యాప్తు తుది దశకు చేరుకుంది. త్వరలో రెండు కేసుల్లో ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది.