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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (18:00 IST)

వాష్ రూమ్‌కు కూడా వెళ్లనివ్వలేదు.. సిక్ లీవ్ తీసుకుంటే.. ఉద్యోగం నుంచి పంపేస్తారా? (video)

victim woman
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (18:00 IST)
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దుండిగల్‌లోని టెక్ మహీంద్రా సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న భావన అనే టెక్కీ నిరసన బాట పట్టింది. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన కుమార్తెను చూసుకోవడానికి మూడు రోజుల సిక్ లీవ్ తీసుకున్నందుకు ఉద్యోగం నుండి తొలగించబడటంతో, న్యాయం కోసం ఆ సంస్థ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. 
 
తనను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఉద్యోగం నుండి తొలగించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎటువంటి బలమైన కారణం లేకుండానే తన సేవలను రద్దు చేశారని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో చికిత్స కోసం 14 రోజుల సెలవు తీసుకున్నప్పుడు, విధుల్లో చేరాలని కోరుతూ యాజమాన్యం నిరంతరం ఈమెయిల్‌లు పంపి వేధించిందని, అలా చేయకపోతే ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తామని బెదిరించిందని ఆమె చెప్పారు. 
 
అనారోగ్యంతో ఉన్న సమయంలో కంపెనీ ప్రాంగణంలోనే తాను కింద పడిపోయినప్పటికీ, యాజమాన్యం తన ఆరోగ్యం పట్ల ఏమాత్రం శ్రద్ధ చూపలేదని భావన తెలిపారు. కనీసం వాష్‌రూమ్‌కు వెళ్లడానికి కూడా అనుమతి తీసుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తూ యాజమాన్యం తనను నిరంతరం వేధించిందని భావన ఆరోపించారు. 
 
మహిళా ఉద్యోగులకు కూడా పోషించాల్సిన కుటుంబాలు ఉంటాయని, కాబట్టి సాఫ్ట్‌వేర్ సంస్థలు వారి పట్ల మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని ఆమె కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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