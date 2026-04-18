అమ్మా.... నేను పాసయ్యాను : తల్లికి ఫోన్ చేసి విద్యార్థిని భావోద్వేగం
పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాని తెలుసుకున్న ఓ విద్యార్థిని ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న హృద్యమైన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తన ఆనందాన్ని తల్లితో పంచుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనైన ఈ సంఘటన ఎంతో మంది మనసులను గెలుచుకుంటుంది. ఢిల్లీ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ థాన్ సింగ్, పేద పిల్లలు, వలస బాలికల కోసం థాన్ సింగ్ కీ పాఠశాల పేరుతో ఓ సంస్థను నడుపుతూ ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన 10వ తరగరతి ఫలితాల్లో ఈ పాఠశాలలకు చెందిన ఓ విద్యార్థిని పాసైంది. ఈ శుభవార్తను ఆ బాలిక తల్లికి చెప్పేందుకు థాన్ సింగ్ ఫోన్ చేసి.. 'మీ అమ్మాయి పాసైంది.. మాట్లాడండి' అని చెప్పి ఫోన్ను ఆమె చేతికి ఇచ్చారు.
ఫోన్ అందుకున్న ఆ బాలిక (మధ్యప్రదేశ్ వలస బాలిక) 'అమ్మా.. నేను పాసయ్యాను...' అని చెప్పి ఒక్కసారిగా ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు. ఆ వెంటనే పక్కనే ఉన్న థాన్ సింగ్ను గట్టిగా హత్తుకుని కన్నీళ్లుపెట్టుకుంది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి థాన్ సింగ్ కూడా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని పట్టుదలతో చదివి విజయం సాధించిన విద్యార్థినిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇది కేవలం పరీక్షల్లో పాసవ్వడం కాదని, ఆమె భవిష్యత్కు ఇది ఒక కీలక మలుపు అని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పేద విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న థాన్ సింగ్ను కూడా అభినందిస్తున్నారు.