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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (14:11 IST)

గంజాయి మత్తులో కారు వీరంగం (వీడియో)

car rampage
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (14:11 IST)
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తమిళనాడులోని సేలం - చెన్నై జాతీయ రహదారిపై గంజాయి మత్తులో కొందరు యువకులు కారుతో వరుస ప్రమాదాలు సృష్టించారు. ఓ వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన తర్వాత టైరు ఊడిపోయి, రిమ్ రోడ్డుకు రాసుకుంటూ నిప్పులు చెరుగుతున్న వాహనాన్ని ఆపకుండా కిలోమీటర్ల మేర వేగంగా దూసుకెళ్లారు. 
 
ప్రమాదకరంగా వెళుతున్న కారును చూపి స్థానికులు వెంబడించి చుట్టుముట్టడంతో కారులో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి దీపక్ గురు, తిరుమురుగన్ అనే ఇద్దరు యువకులను అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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