శశికళకు షాకిచ్చిన చక్రవర్తి : పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుంచి తొలగింపు
మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత జయలలిత ప్రియ నెచ్చెలి, ఆల్ ఇండియా పురట్చితలైవర్ మక్కల్ మున్నేట్ర కళగం ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళకు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు చక్రవర్తి తేరుకోలేని షాకిచ్చారు. శశికళను పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి నుంచి తప్పించారు. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు చక్రవర్తి సంచలన ప్రకటన చేశారు. చెన్నైలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత శశికళ పార్టీ కార్యక్రమాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటున్నారన్నారు. పార్టీ నాయకులుగానీ, కార్యకర్తలను గానీ ఆమె కలవడం లేదని కనీసం తనను కలిసేందుకు కూడా ఆమె అవకాశం ఇవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'నాతోనే కాదు.. పార్టీలోని ఏ ఒక్క కార్యకర్తను కూడా ఆమె కలవడం లేదు. ఇలాంటి వ్యక్తి పార్టీని ఎలా నడిపిస్తారు. అందుకే ఆమెను తొలగించాలని నిర్ణయించుకున్నాం' అని చక్రవర్తి తెలిపారు. అంతేకాకుండా, పార్టీ నుంచి శశికళ తొలగింపు విషయాన్ని ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘానికి లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేశామని ఆయన తెలిపారు. త్వరలోనే పార్టీకి కొత్త ప్రధాన కార్యదర్శిని నియమిస్తామని వెల్లడించారు. అక్రమాస్తుల కేసులో జైలుశిక్షను అనుభవించిన తర్వాత అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురైన శశికళ... ఈ యేడాది మార్చి నెలలో కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన విషయం తెల్సిందే.