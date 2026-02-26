గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (15:15 IST)

వారం రోజుల్లో కొత్త పార్టీ పేరు ప్రకటిస్తా : శశికళ

తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తాజాగా వెల్లడించారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి మరో రెండు మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేయడం అన్నాడీఎంకే నేతలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. శశికళ కొత్త పార్టీని స్థాపిస్తే మాత్రం ప్రస్తుతం అన్నాడీఎంకేలో ఉన్న అసంతృప్తి నేతలంతా శశికళ వైపు వెళతారన్నది వారి భయంగా ఉంది. 
 
కాగా, తన కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ఆమె చెన్నై విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, వారం రోజుల్లో పార్టీ పేరు ప్రకటిస్తాం. పొత్తుల కోసం కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చర్చలు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి నిర్ణయానికి దారితీస్తాయి అని ఆమె వెల్లడించారు. అయితే, ఈ పార్టీలతో చర్చలు జరుపుతున్నారనే వివరాలను వెల్లడించడానికి ఆమె నిరాకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో తమిళనాట రాజకీయ ఊహాగానాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. 
 
అలాగే, ఇతర అంశాలపై స్పందిస్తూ, 1987లో ఎంజీఆర్ మరణించినప్పుడు ఆయన పార్థివ దేహం వద్ద జయలలితకు జరిగిన అవమానాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. 'ఎంజీఆర్ పార్థివ దేహానికి పూలదండ వేయడానికి వెళ్లిన జయక్కను ఆర్ఎం వీరప్పన్ మద్దతుదారులు కొందరు కిందకు నెట్టేశారు. అప్పుడు ఆమె పడిపోకుండా నేను పట్టుకున్నాను. అవమానంతో వద్దన్న ఆమెకు ధైర్యం చెప్పి, ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని నాడే శపథం చేశాను' అని శశికళ తెలిపారు. 
 
జయలలిత మరణంపై జరిగిన కుట్రపూరిత ప్రచారం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. '72 రోజుల చికిత్స తర్వాత ఆమె కోలుకున్నారు. ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుండగా గుండెపోటు వచ్చింది. అలాంటిది నేనే ఆమెను హతమార్చానని ప్రచారం చేశారు' అని వాపోయారు.
 
జయ మరణానంతరం ఎమ్మెల్యేలంతా తనను సీఎం కావాలని కోరినా తాను పన్నీర్ సెల్వంకు అవకాశం ఇచ్చానని శశికళ చెప్పారు. అయితే ఆయనపై ఫిర్యాదులు రావడంతో తానే బాధ్యతలు చేపట్టాలనుకున్నానని, కానీ గవర్నర్ అందుబాటులో లేకపోవడం, కోర్టు తీర్పు వంటి పరిణామాల వల్ల అది సాధ్యపడలేదని వివరించారు. 'అన్నాడీఎంకే ప్రభుత్వం కూలిపోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పళనిస్వామిని సీఎం కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నేను జైలుకు వెళ్లాను' అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
 
పన్నీర్ సెల్వం చేసిన 'ధర్మయుద్ధం' వెనుక వేరే వ్యక్తులు ఉన్నారని, ఆ నిర్ణయమే ఆయనకు ఇప్పుడు సమస్యగా మారిందని శశికళ ఎద్దేవా చేశారు. జయలలిత మరణం తర్వాత చోటుచేసుకున్న పరిణామాలపై శశికళ మొదటిసారి బహిరంగంగా మాట్లాడటం తమిళ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంస

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంసనితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన రామాయణం మొదటి కట్ యొక్క టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ USAలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగింది. అక్కడ దీనికి సానుకూల స్పందన వచ్చింది, ప్రేక్షకులు దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పాతుకుపోయిన కథ చెప్పడం ప్రశంసించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా ఐమాక్స్ ఫార్మట్ లోనూ ఉండబోతోంది. సాంకేతికంగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని విదేశాలలో టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. రామాయణంరామాయణం పార్ట్ 1 దీపావళి 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి సిద్ధంచేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు తన సోషల్ మీడియా లో ప్రకటించారు.

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడు

Mamita Baiju : ప్రదీప్ రంగనాథన్ అంటే ఎగతాళి, కానీ ఇప్పుడు స్వంత బేనర్ స్ళాయికి ఎదిగాడుల‌వ్ టు డే, డ్యూడ్ సినిమాల‌తో కథానాయకుడిగా పరిచయమైన ప్రదీప్ రంగనాథన్ ను చూసినప్పుడు ఎగతాళి చేసేవారు ఎక్కువయ్యారు. కానీ ఇప్పటి తరానికి ఎందుకనో నచ్చేశాడు. కొందరైతే ధనుష్ లా వున్నాడనీ చెప్పేవారు. అలాంటి హీరో ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళ కలయిక తో మైత్రీ మూవీస్ నిర్మాణంలో చేయబోతున్నాడు. కొన్ని కథనాలు చూస్తే, పాతిక కోట్లు తీసుకునే హీరోగా ఎదిగాడని అంటున్నారు.

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేని

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేనిఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ సినిమాలో నేను, శ్రీవిష్ణు కలిసి నటించాం. ఇప్పుడు జిందగీ.. అంటూ మృత్యుంజయ్ లో పాటను నా చేత రిలీజ్ చేయించాడు. టీజర్ చూశాను. చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పండింది. ఈ సినిమా మార్చి 6న విడుదల కాబోతుంది. మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇందులో శ్రీవిష్ణు సరికొత్తగా కనిపించనున్నాడని.. ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని అన్నారు.

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణ

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని 15 నిమిషాల పాటు దర్శించుకున్నాను అని ఆ వెసులుబాటు తనకి దక్కినట్టు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలు ఆమెకి ఎలా 15 నిమిషాల పాటు దర్శనం వెసులుబాటు కల్పించారు అని అనేక విమర్శలు కూడా పడ్డాయి. దీనిపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీ షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. హిట్ వెబ్ సిరీస్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్, బిగ్ బాస్ తెలుగులో పాల్గొన్న ఇతనకు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ బాగానే వుంది. ప్రస్తుతం షణ్ముఖ్ అధికారికంగా వైష్ణవి చోడిశెట్టితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. షణ్ముఖ్ ఈ శుభవార్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలతో పంచుకున్నారు,

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.
