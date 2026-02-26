వారం రోజుల్లో కొత్త పార్టీ పేరు ప్రకటిస్తా : శశికళ
తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తాజాగా వెల్లడించారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి మరో రెండు మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేయడం అన్నాడీఎంకే నేతలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. శశికళ కొత్త పార్టీని స్థాపిస్తే మాత్రం ప్రస్తుతం అన్నాడీఎంకేలో ఉన్న అసంతృప్తి నేతలంతా శశికళ వైపు వెళతారన్నది వారి భయంగా ఉంది.
కాగా, తన కొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుపై ఆమె చెన్నై విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, వారం రోజుల్లో పార్టీ పేరు ప్రకటిస్తాం. పొత్తుల కోసం కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చర్చలు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి నిర్ణయానికి దారితీస్తాయి అని ఆమె వెల్లడించారు. అయితే, ఈ పార్టీలతో చర్చలు జరుపుతున్నారనే వివరాలను వెల్లడించడానికి ఆమె నిరాకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో తమిళనాట రాజకీయ ఊహాగానాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి.
అలాగే, ఇతర అంశాలపై స్పందిస్తూ, 1987లో ఎంజీఆర్ మరణించినప్పుడు ఆయన పార్థివ దేహం వద్ద జయలలితకు జరిగిన అవమానాన్ని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. 'ఎంజీఆర్ పార్థివ దేహానికి పూలదండ వేయడానికి వెళ్లిన జయక్కను ఆర్ఎం వీరప్పన్ మద్దతుదారులు కొందరు కిందకు నెట్టేశారు. అప్పుడు ఆమె పడిపోకుండా నేను పట్టుకున్నాను. అవమానంతో వద్దన్న ఆమెకు ధైర్యం చెప్పి, ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని నాడే శపథం చేశాను' అని శశికళ తెలిపారు.
జయలలిత మరణంపై జరిగిన కుట్రపూరిత ప్రచారం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. '72 రోజుల చికిత్స తర్వాత ఆమె కోలుకున్నారు. ఇంటికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుండగా గుండెపోటు వచ్చింది. అలాంటిది నేనే ఆమెను హతమార్చానని ప్రచారం చేశారు' అని వాపోయారు.
జయ మరణానంతరం ఎమ్మెల్యేలంతా తనను సీఎం కావాలని కోరినా తాను పన్నీర్ సెల్వంకు అవకాశం ఇచ్చానని శశికళ చెప్పారు. అయితే ఆయనపై ఫిర్యాదులు రావడంతో తానే బాధ్యతలు చేపట్టాలనుకున్నానని, కానీ గవర్నర్ అందుబాటులో లేకపోవడం, కోర్టు తీర్పు వంటి పరిణామాల వల్ల అది సాధ్యపడలేదని వివరించారు. 'అన్నాడీఎంకే ప్రభుత్వం కూలిపోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పళనిస్వామిని సీఎం కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నేను జైలుకు వెళ్లాను' అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
పన్నీర్ సెల్వం చేసిన 'ధర్మయుద్ధం' వెనుక వేరే వ్యక్తులు ఉన్నారని, ఆ నిర్ణయమే ఆయనకు ఇప్పుడు సమస్యగా మారిందని శశికళ ఎద్దేవా చేశారు. జయలలిత మరణం తర్వాత చోటుచేసుకున్న పరిణామాలపై శశికళ మొదటిసారి బహిరంగంగా మాట్లాడటం తమిళ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.