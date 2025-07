బాలిక మెడపై కత్తి పెట్టి బెదిరించిన ప్రేమోన్మాది... పట్టుకుని చితక్కొట్టారు.. (Video)

మహారాష్ట్రలోని సతారాలో ఓ ప్రేమోన్మాది పదో తరగతి బాలిక మెడపై కత్తి పెట్టి బెదిరించాడు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు చాకచక్యంగా ఆ యువకుడుని పట్టుకుని చితక బాదారు. పట్టపగలు ఈ ఘటన జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

సతారలోని ఓ పాఠశాలలో ఓ బాలిక పదో తరగతి విద్యాభ్యాసం చేస్తోంది. అయితే, 18 యేళ్ల మైనర్ యువకుడు ప్రేమ పేరుతో ఆ బాలిక వెంటపడగా, ఆ బాలిక తిరస్కరించింది. దీంతో ఆ యువకుడు ప్రేమోన్మాదిగా మారిపోయాడు. తనను ప్రేమించాలని వెంటపడుతూ వేధించసాగాడు. అయినప్పటికీ ఆ బాలిక ఏమాత్రం పట్టించుకోకపోవడంతో మరింత ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు.

దీంతో ఆ బాలిక పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగివస్తుండగా, అతను అడ్డుకుని మెడపై కత్తిపెట్టి బెదిరించాడు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు చాకచక్యంగా స్పందించి, ఆ బాలికను ఆ యువకుడు నుంచి సురక్షితంగా రక్షించారు. ఆ తర్వాత ఆ యువకుడికి దేహశుద్ది చేసి స్థానిక పోలీసులకు అప్పగించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.





In Satara, citizens came together to rescue a minor girl from a knife wielding stalker.



