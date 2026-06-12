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మీనాక్షి నటరాజన్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు.. ఈసీనే ఆశ్రయించాలి
ఎన్నికల నామినేషన్ తిరస్కరణ వ్యవహారంలో మీనాక్షి నటరాజన్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. నామినేషన్ తిరస్కరించిన విషయంలో తాము నేరుగా జోక్యం చేసుకోలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైతే.. అభ్యర్థులు ముందుగా ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాలని న్యాయమూర్తులు సూచించారు.
Meenakshi Natarajan
కాగా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఆమె వేసిన నామినేషన్ను రిటర్నింగ్ అధికారి రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆమెపై లీగల్ కేసు ఉన్న నేపథ్యంలో ఫామ్26 ప్రకారం మీనాక్షీ నామినేషన్ను తిరస్కరించారు.
హైదరాబాద్ కోర్టులో తనపై పెండింగ్లో ఉన్న ఒక క్రిమినల్ కేసు వివరాలను, అలాగే తన ఆస్తిపాస్తులకు సంబంధించిన వాస్తవాలను నామినేషన్ పత్రాల్లో మీనాక్షి నటరాజన్ వెల్లడించలేదని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. ఇంకా నోటీసులు కూడా జారీ చేసింది. ఇందుకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. అయితే నిర్ణీత సమయంలోగా ఆమె నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో నిబంధనల ప్రకారం ఆమె నామినేషన్ను రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
అయితే అత్యవసర పిటీషన్పై శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు స్పందిస్తూ.. గతంలో నామినేషన్ల పత్రాలను తిరస్కరించిన కేసుల్లో ఎప్పుడైనా కోర్టు జోక్యం చేసుకున్న తీర్పులు ఉన్నాయా అని సుప్రీంకోర్టు మీనాక్షీ లాయర్ను ప్రశ్నించింది.
ఒక్కసారి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైతే, దాని పరిష్కారం కోసం ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాల్సిందే అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది.
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