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Written By ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 11 July 2026 (17:57 IST)

స్క్రీన్ షాట్ టిక్కెట్లు చెల్లవు : రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం

Indian Railways
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (17:57 IST)
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రైలు ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ కీలక సూచనలు చేసింది. ఇకపై వాట్సాప్ నుంచి ఫార్వర్డ్ చేసిన లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసిన ప్రయాణ టిక్కెట్లు చెల్లవని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు రైలు ప్రయాణ సమయంలో టిక్కెట్లను తనిఖీ చేసే టీటీఈలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీచేసింది. వాట్సప్‌ ఫార్వర్డ్‌ లేదా స్క్రీన్‌ షాట్‌ తీసిన టికెట్లు ఇకపై చెల్లబోవని స్పష్టం చేసింది. ఒరిజినల్‌ టికెట్లనే అనుమతిస్తామని పేర్కొంది. టికెట్ దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. 
 
రైల్వే టికెట్‌ వెరిఫికేషన్‌ సమయంలో వాట్సప్‌లో షేర్‌ చేసిన లేదా స్క్రీన్‌షాట్‌ టికెట్‌లను టీటీఈలు అనుమతించబోరని రైల్వే శాఖ పేర్కొంది. వీటిని ఎడిట్ లేదా ట్యాంపరింగ్‌ చేసే ప్రమాదం ఉందని, ఒకే టికెట్‌ను పలువురికి ఫార్వర్డ్‌ చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. వీటిని అరికట్టడంలో భాగంగా ఇకపై రైల్వే బుకింగ్‌ ప్లాట్‌ఫాం ద్వారా కొనుగోలు చేసే ఇ-టికెట్‌లు లేదా చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రింటెడ్‌ టికెట్లనే అనుమతిస్తామని స్పష్టం చేసింది. 
 
ప్రయాణికులు కేవలం వాట్సప్‌ స్క్రీన్‌షాట్స్‌ లేదా ఫార్వర్డ్‌ మెసేజ్‌లను చూపిస్తే వారిని టికెట్‌ లేని ప్రయాణికులుగా పరిగణిస్తారు. ఆ సమయంలో ఆ ప్రయాణికులు కొత్త టికెట్‌ కొనాల్సి ఉంటుంది. జరిమానాతో పాటు రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. 
 
ఐఆర్‌సీటీసీ కనెక్ట్‌ యాప్‌లో బుక్‌ చేసిన ఇ-టికెట్‌ ఉండాలి. టికెట్ బుకింగ్‌ సమయంలో మొబైల్‌కు వచ్చే కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్. ఒరిజినల్‌ ఇ-టికెట్‌ ప్రింటెడ్‌ కాపీ (అవసరమైతే) తీసుకోవాలి. టికెట్‌తో పాటు ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ వంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డులు వెంట తీసుకెళ్లాలి. 
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ఠాగూర్

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