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  4. Secret Service arrests armed Venezuelan migrant near White House over alleged Trump assassination threat
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (10:38 IST)

వైట్‍‌హౌస్ వద్ద ఆయుధాలతో వెనెజువెలా జాతీయుడి అరెస్టు

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (10:38 IST)
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అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్‌హౌస్ వద్ద ఓ సాయుధుడు కలకలం సృష్టించాడు. దొంగలించిన పికప్ ట్రక్కులో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న వెనెజువెలా జాతీయుడిని సీక్రెట్‌ సర్వీస్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌‌ను హత్య చేయాలనే ఉద్దేశంతో అతడు ఆయుధాలతో సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం అర్థరాత్రి సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
వైట్‌హౌస్ కాంప్లెక్స్ సమీపంలోని కాన్‌స్టిట్యూషన్ అవెన్యూ వద్ద అనుమానాస్పదంగా ఆగి ఉన్న పికప్ ట్రక్కును పెట్రోలింగ్‌ సమయంలో స్రీకెట్ సర్వీస్‌ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఆ వాహనం దొంగలించినది అని గుర్తించారు. అందులో నుంచి మూడు తుపాకులు, తూటాలను స్వాధీనం చేసుకుని, 30 ఏళ్ల వెనెజువెలా జాతీయుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
ఆ సమయంలో అతడు చెప్పిన మాట విని అధికారులు షాకయ్యారు. 'ట్రంప్‌ను చంపమని నాకు కొన్ని శబ్దాలు వినిపించాయి. అందుకే ఇంతదూరం వచ్చా' అని అతడు వెల్లడించడం గమనార్హం. నిందితుడు రోనీ యార్డ్రిక్స్‌ క్రినోస్‌.. 2024లో టెక్సాస్‌కు అక్రమంగా వలసవచ్చాడని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అతడిని స్థానిక కోర్టులో హాజరుపర్చారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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