పాకిస్థాన్ వల్లే కాశ్మీరీలు ప్రాణాలతో ఉన్నారు : ఫరూక్ అబ్దుల్లా
జమ్మూకాశ్మీర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు ఫరూక్ అబ్దుల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై స్థానిక యంత్రాంగంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. పాకిస్థాన్ వల్లే కాశ్మీరీలు ప్రాణాలతో ఉన్నారని, కాశ్మీరీల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దేశాలు సరిగా లేవని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శనివారం ఉత్తర కాశ్మీర్లోని బారాముల్లాలోని జరిగిన పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఫరూక్ అబ్దుల్లా మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై పాకిస్థాన్ కాశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తుతోది. ఆ దేశం దౌత్య ప్రయత్నాల వల్లే ప్రపంచానికి కాశ్మీరీల గొంత వినిపిస్తోంది. అందుకే జమ్మూకాశ్మీర్ ప్రజలు ఇపుడు బతికి బట్టకట్టగలుగుతున్నారు అని అన్నారు.
అదేసమయంలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా పనితీరుపై ఫరూఖ్ నిప్పులు చెరిగారు. ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించిన కీలకమైన ఫైళ్లు యేడాదిగా పైగా లెఫ్టినెట్ గవర్నర్ కార్యాలయంలో పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో చదివిన వైద్య విద్యార్థులు రెండేళ్లతో పాటు ఆస్పత్రుల్లో పని చేయాలనే నిబంధన ఉందని, లేకపోతే రూ.40 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని, ఈ ఫైల్పై కూడా యేడాదిగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని విమర్శించారు.