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  4. Seven-year-old Child Dies of Shigella In Kerala
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 15 June 2026 (18:46 IST)

షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్.. మలప్పురంలో రెండవ తరగతి విద్యార్థి మృతి

Shigella
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (18:42 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (18:46 IST)
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Shigella
మలప్పురం జిల్లాకు చెందిన ఏడేళ్ల బాలుడు ఒకరు కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో షిగెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా మరణించారు. మలప్పురం ఏయూపీ పాఠశాలలో రెండవ తరగతి చదువుతున్న అర్జవ్ అనే ఈ బాలుడు, సదరు మెడికల్ కాలేజీలో చికిత్స పొందుతూ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. 
 
జ్వరం, తీవ్రమైన విరేచనాల లక్షణాలతో అతన్ని గత శుక్రవారం ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో చికిత్స అందించినప్పటికీ అతని ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో, సోమవారం ఉదయం అతను మరణించాడు. 
 
కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలోని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో చికిత్స పొందుతున్న మరో రోగి ఒక ఏడాది వయసున్న చిన్నారి పరిస్థితి విషమంగానే ఉంది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి కేరళలో మొత్తం నాలుగు మరణాలు నమోదయ్యాయి. జనవరి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 135 షిగెల్లా కేసులు నమోదయ్యాయని, అందులో అత్యధికంగా కోజికోడ్‌లోనే 68 కేసులు ఉన్నాయని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 
 
జూన్ నెలలో నమోదైన మూడవ మరణం ఇది కాగా, మరొక మరణం మార్చిలో సంభవించింది. ఈలోగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు కఠినమైన పరిశుభ్రత పాటించాలని, సురక్షితమైన నీటిని తాగాలని, జ్వరం, విరేచనాలు, వాంతులు లేదా రక్తపు మరకలతో కూడిన మలం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని ఆరోగ్య అధికారులు కోరారు. 
 
షిగెల్లా అనేది ఒక రకమైన బాక్టీరియా, ఇది జీర్ణవ్యవస్థలో ఇన్ఫెక్షన్‌కు కారణమవుతుంది. దీనివల్ల విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, జ్వరం, వికారం, వాంతులు, తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్ వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
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