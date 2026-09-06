ఢిల్లీ సత్య కేతన్లో కూలిన భవనం.. శిథిలాల కింద విద్యార్థులు?
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని సత్య నికేతన్ ప్రాంతంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఓ భవనం ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో పలువురు శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో భవనం కూలినట్లు సమాచారం అందగానే.. సహాయక సిబ్బంది, పోలీసు బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి.
శిథిలాలను తొలగించే పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. శిథిలాల కింద ఎంతమంది చిక్కుకున్నారనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ సౌత్ క్యాంపస్కు ఎదురుగా ఉండే ఈ భవనంలో ఎక్కువగా విద్యార్థులే ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో శిథిలాల కింద కింద విద్యార్థులు ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
కాగా, ప్రమాదానికి గురైన ఈ భవనాన్ని విద్యార్థుల పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహంగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో భవనం లోపల దాదాపు 50 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆదివారం కావడంతో చాలా మంది గదుల్లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. భవనం కూలిపోవడానికి గల కారణాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
दिल्ली में बड़ा हादसा : दिल्ली के सत्य निकेतन में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये पेइंग गेस्ट चल रहा था। दो छात्र निकाले गए। कई अभी भी दबे। NDRF भी मौके पर। #delhi #satyaniketan #building pic.twitter.com/ctjaULX6ia— Sunil Maurya (@smaurya_journo) September 6, 2026