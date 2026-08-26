ఐ ఫోన్ కోసం కాదు, తల్లిదండ్రులను ఒక్కటి చేసేందుకే కొండ పైనుంచి దూకేసాడు
మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించిన శంభాజీనగర్ ఖువాడీయా హిల్స్ వద్ద ముగ్గురు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కుటుంబ కలహాలే కారణమని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కుటుంబానికి దూరంగా వుంటున్న తండ్రిని తిరిగి వచ్చేలా ఒప్పించేందుకు 19 ఏళ్ల కునాల్ చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగానే వారంతా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని తెలిపారు పోలీసులు.
తండ్రి మురళీధరన్ కొన్ని తంవత్సరాలుగా ఇంటికి దూరంగా వుంటున్నారు. అతడు తిరిగి తన భార్య సంగీత, కుమారుడు కునాల్ తో కలిసి జీవించేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఐతే ఆత్మహత్యకు ముందు... తమ కుటుంబం మధ్య కొంతమంది ఆస్తి తగాదాలు సృష్టించారని తన యూట్యూబులో ఆరోపణలు చేసింది సంగీత. ఈ వీడియో ఆధారంగా వారి కుటుంబంలో ఆస్తి తగాదాలను సృష్టించినవారు ఎవరన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.