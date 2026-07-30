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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

గట్టర్ జనరేషన్ రీల్స్ వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయ్ : కంగనా రనౌత్

sonu sood - kangana
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (13:51 IST)
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ఇటీవల తమ డిమాండ్ పరిష్కార కోసం ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన చేసిన జన్ జీని ఉద్దేశించి బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. ఈ జెన్ జీ ని గట్టర్ జనరేషన్‌తో ఆమె పోల్చారు. పైగా, వారు చేసిన రీల్స్ వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయంటూ కామెంట్స్ చేశారు. 
 
జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన చేసిన నిరసనకారులను 'గట్టర్ జనరేషన్' అని సంబోధిస్తూ, వారి రీల్స్ వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయని, యువత స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగం చేస్తోందని విమర్శించడంతో సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ఆగ్రహజ్వాలలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
 
ఈ వ్యవహారంపై నటుడు సోనూ సూద్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కంగనా ప్రవర్తనను తప్పుబడుతూ ఒకవేళ ఆమె నిజంగానే ఆ వ్యాఖ్యలు చేసి ఉంటే అది అత్యంత సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. నటులను, ప్రజాప్రతినిధులను స్టార్లుగా నిలబెట్టేది ఈ యువతేనని, మాట్లాడే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోవాలని హితవు పలికారు.
 
'యువత మన వెన్నంటి ఉన్నంత కాలమే మన ఎదుగుదల ఉంటుంది. ప్రజలే దేవుళ్లు, అందరినీ కలుపుకుని పోవాలి. వారు లేకపోతే మనకు గుర్తింపు ఎక్కడిది? వృత్తి ఏదైనా ప్రజలతోనే కలిసి ఉండాలి' అని సోనూ సూద్ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం సోనూ సూద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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