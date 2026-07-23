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  4. Shashi Tharoor shares Amitabh Bachchan's 2012 police action tweet amid CJP Protest
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (19:59 IST)

విద్యార్థుల ఆందోళనపై బాలీవుడ్ నటుల మౌనం : శశిథరూర్ విమర్శలు

sashi tharoor
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (19:59 IST)
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ఢిల్లీలో జరుగుతున్న విద్యార్థుల ఆందోళనపై బాలీవుడ్ నటులు మౌనం దాల్చడంపై కాంగ్రెస్ నేత శశిథరూర్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. గతంలో 2012లో యుపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఢిల్లీలో నిరసనకారులపై పోలీసుల చర్యలను విమర్శిస్తూ బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ చేసిన ఒక పాత ట్వీట్‌ను థరూర్ తన ఎక్స్ ఖాతాలోఎలాంటి అదనపు వ్యాఖ్యలు జోడించకుండా రీపోస్ట్ చేశారు.
 
నాటి అమితాబ్ బచ్చన్ ట్వీట్లో.. 'ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిణామాలను చూస్తుంటే చాలా బాధగా, తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిగా ఉంది. శాంతియుతంగా జరుగుతున్న నిరసనలపై బాష్పవాయు గోళాలు, వాటర్ క్యానన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు' అని పేర్కొన్నారు. 2012 డిసెంబరులో ఢిల్లీలో జరిగిన భయానక సామూహిక అత్యాచార ఘటనకు నిరసనగా ఇండియా గేట్, రైసినా హిల్ వద్ద ప్రజలు ఆందోళన చేసిన సమయంలో బిగ్ బీ ఈ విధంగా స్పందించారు. 
 
అయితే, ప్రస్తుత నీట్ విద్యార్థుల పోరాటంపై అమితాబ్ బచ్చన్‌తో సహా బాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు అగ్ర నటులు మౌనంగా ఉండటాన్ని గుర్తు చేస్తూ, చిత్ర పరిశ్రమ వైఖరిలోని వైరుధ్యాన్ని ఎత్తిచూపేందుకే థరూర్ ఈ రీపోస్ట్ చేశారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 
ప్రస్తుత నిరసనలకు షబానా అజ్మీ, ప్రకాశ్ రాజ్, స్వర భాస్కర్ వంటి కొద్దిమంది నటులు జంతర్ మంతర్ వద్దకు వచ్చి నేరుగా మద్దతు ప్రకటించారు. అలాగే హుమా ఖురేషి, నసీరుద్దీన్ షా, సోనాక్షి సిన్హా, అభయ్ డియోల్ తదితరులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపారు. ప్రితీ జింటా, భూమి ఫడ్నేకర్ వంటి నటీమణులు హింసకు తావులేకుండా విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారంపైనే దృష్టి పెట్టాలని కోరారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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