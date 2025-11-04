Shimla: ఉపాధ్యాయులా లేదా కీచకులా.. దళిత విద్యార్థిపై దాడి.. ఆపై ప్యాంటులో తేలు
ఆధునికత పెరిగినా దళితులను చిన్నచూపు చూడటం తగ్గట్లేదు. దళితులపై చేసే దాడులు ఆగట్లేదు. తాజాగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పాల్సిన గురువులే దళిత విద్యార్థి పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. సిమ్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిదేళ్ల దళిత బాలుడిపై పదేపదే దాడి చేసి, అతని ప్యాంటులో తేలును వేసిన ప్రధానోపాధ్యాయుడుతో సహా ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
సిమ్లా జిల్లాలోని రోహ్రు సబ్ డివిజన్లోని ఖద్దపాణి ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో 1వ తరగతి విద్యార్థి అయిన బాలుడి తండ్రి, ప్రధానోపాధ్యాయుడు దేవేంద్ర, ఉపాధ్యాయులు బాబు రామ్, కృతికా ఠాకూర్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వీరు ముగ్గురు దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు తన కొడుకుపై తరచుగా శారీరకంగా దాడి చేశారని పోలీసు ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు.
నిరంతరం కొట్టడం వల్ల ఆ పిల్లవాడి చెవిలో రక్తస్రావం జరిగి, అతని చెవిపోటు దెబ్బతింటుందని ఫిర్యాదుదారుడు చెప్పాడు. ఉపాధ్యాయులు తన కొడుకును పాఠశాలలోని టాయిలెట్కు తీసుకెళ్లారని, అక్కడ అతని ప్యాంటులో తేలును వేశారని కూడా ఆయన చెప్పారు.
ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై గెజిటెడ్ అధికారి దర్యాప్తు నిర్వహించాలా వద్దా అనే దానిపై సీనియర్లకు ఆదేశాలు పంపుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఉపాధ్యాయులు బాలుడిని ఇంట్లో ఈ విషయాలు చెప్పకూడదని బెదిరించారని బాధితుడి తండ్రి వెల్లడించాడు. బాలుడితో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులను కూడా బెదిరించినట్లు విచారణలో వెల్లడి అయ్యింది.