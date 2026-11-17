160 యేళ్ల చరిత్ర కలిగిన కుమార కృపలో కర్నాటక సీఎం గృహ ప్రవేశం
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తన నూతన అధికారిక నివాసంలోకి ప్రవేశించారు. 160 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన కుమార కృప అతిథి గృహాన్ని ఆధునికీకరించి, దానికి 'గంగ' అని నామకరణం చేశారు. సోమవారం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన గృహప్రవేశ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత నిరాడంబరంగా నిర్వహించారు.
ఈ భవనాన్ని ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసంగా ప్రకటిస్తూ సిబ్బంది, పరిపాలన సంస్కరణల శాఖ ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. గురువారం నుంచి ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర సందర్శకులను ఇక్కడే కలుస్తానని శివకుమార్ వెల్లడించారు. మరో 8 నుంచి 10 రోజుల్లో తన కుటుంబం పూర్తిగా ఇక్కడికి మారుతుందని ఆయన తెలిపారు.
గృహప్రవేశం అనంతరం సీఎం మీడియాతో మాట్లాడారు. పాత కుమార కృప భవనం విస్తీర్ణం తక్కువగా ఉండటంతో, వారసత్వ కట్టడపు ప్రాశస్త్యం దెబ్బతినకుండా కేవలం 10 శాతం మార్పులతోనే అవసరమైన హంగులు కల్పించినట్లు వివరించారు. సందర్శకుల గదులకు కర్ణాటకలోని ప్రముఖ నదుల పేర్లు పెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.
భవన నవీకరణ వ్యయంపై స్పందిస్తూ.. దాదాపు 80-90 శాతం ఫర్నిచర్ తన సొంతమని, ఫ్లోరింగుకు కోటా స్టోన్ వంటి తక్కువ ధర మెటీరియల్స్ను వినియోగించినట్లు స్పష్టం చేశారు. కేవలం ప్రహరీ నిర్మాణం వంటి భద్రతాపరమైన పనులకే అధిక ఖర్చయిందని, ప్రతిపక్ష నేతలు ఎవరైనా వచ్చి ఈ భవనాన్ని స్వయంగా పరిశీలించవచ్చని ఆయన ఆహ్వానించారు.
సుమారు 14 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ రెండంతస్తుల భవనానికి ఘనమైన చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. మైసూర్ దివాన్ సర్ కె. శేషాద్రి అయ్యర్ ప్రైవేట్ నివాసంగా ఉన్న ఈ భవనాన్ని, తర్వాతి కాలంలో మైసూర్ మహారాజులు కొనుగోలు చేశారు. 1927లో మహాత్మా గాంధీ సుమారు మూడు నెలల పాటు ఇక్కడే బస చేయడం విశేషం. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఎస్.నిజలింగప్ప, బసవరాజ్ బొమ్మె సైతం ఈ ప్రాంగణం నుంచే విధులు నిర్వర్తించారు. ప్రస్తుతం సదాశివ నగర్లో ఉన్న తన స్వగృహం నుంచి శివకుమార్ ఈ 'గంగ' నివాసానికి మారారు.