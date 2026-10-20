డ్రైవర్ లేకుండానే వెనక్కి వెళ్లిన ఎలక్ట్రిక్ కారు... ఎలా? (Video)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మైన్పురి జైల్ రోడ్డులో ఓ ఆశ్చర్యకర సంఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. ఓ ఎలక్ట్రిక్ కారు డ్రైవర్ లేకుండానే దానంతట అదే వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. కారును శుభ్రం చేయడానికి తన కజిన్తో కలిసి బయటకు తీసుకెళ్లానని కారు యజమాని సౌరభ్ రాథోడ్ వెల్లడించాడు. ఈ క్రమంలో పార్క్ చేసి ఉన్నకారు పదేపదే వెనక్కి కదలడం ప్రారంభించిందని ఆయన వెల్లడించారు.
తాళం లేకుండానే కారు కదిలిందని, ఇలా ఎలా సాధ్యమైంతో తనకు అంతు చిక్కడం లేదని సౌరభ్ పేర్కొన్నాడు. సీసీటీవీ కెమెరాలో ఈ ఫుటేజీ రికార్డు అయింది. ఈ వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే, ఈ దిగ్భ్రాంతికర ఘటనలో అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అయితే, కారు మాత్రం కీ లేకుండా దానంతట అదే ఎలా వెనక్కి వెళ్ళిందన్నపై ఆశ్చర్యంగా ఉందని నెటిజన్లు కూడా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
డ్రైవర్ లేకుండానే.. వెనక్కు దూసుకెళ్లిన ఎలక్ట్రిక్ కారు ఉత్తరప్రదేశ్ మెయిన్పురిలో జైల్ రోడ్డుపై చోటు చేసుకున్న షాకింగ్ ఘటన కారుని శుభ్రం చేసేందుకు తన మేనల్లుడు బయటకు తీసుకెళ్లాడన్న కారు యజమాని సౌరభ్ రాథోడ్ ఈ క్రమంలోనే కారు ఉన్నట్టుండి వెనక్కు వెనక్కు వెళ్లడం ప్రారంభించిందని వెల్లడి కీ లేకుండా ఆ కారు కదిలిందని, ఇదెలా సాధ్యమైందో తెలియదని పేర్కొన్న సౌరభ్ సీసీటీవీ కెమెరాలో దృశ్యాలు రికార్డు.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అదృష్టవశాత్తూ.. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) October 20, 2026