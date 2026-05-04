ఒక్క రాత్రి నగ్నంగా పూజలో కూర్చొంటే రూ.30 లక్షలు...
బెంగుళూరు నగరంలో ఓ దారుణ విషయం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక్క రాత్రి నగ్నపూజలో కూర్చొంటే రూ.30 లక్షలు ఇస్తామంటూ ఓ యువతికి ఒక యువకుడు ఆఫర్ చేశాడు. బెంగుళూరు దక్షిణ జిల్లా రామనగర తాలూకాలో ఇది వెలుగు చూసింది. ఈ ఆఫర్ ఇచ్చిన యువకుడుని కిరణ్గా గుర్తించారు. ఒకే ఒక్క రాత్రి నగ్నపూజకు సహకరిస్తే రూ.30 లక్షలు ఇస్తానని కిరణ్ అనే నిందితుడు ఆఫర్ చేశాడు.
ఈ మేరకు గత నెల 12వ తేదీన యువతికి నిందితుడు ఫోన్ చేసి బాధితురాలికి మొబైల్ సందేశం పంపించాడు. శరీరంపై పుట్టుమచ్చ ఉంటే పూజకు పనికిరావని, దీన్ని నిర్ధారించుకునేందుకు ఫోటో పంపించాలని బలవంతం చేశాడు. ఈ వేధింపులు భరించలేని ఆ యువతి తన తల్లితో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడు కిరణ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు.