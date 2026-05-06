బుధవారం, 6 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : బుధవారం, 6 మే 2026 (22:45 IST)

షాకింగ్, మళ్లీ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా? అన్నాడీఎంకె మద్దతు ఇస్తుందా?

తమిళనాడు రాజకీయాలు మలుపులు మీద మలుపులు తీసుకుంటున్నాయి. టీవీకె పార్టీ 108 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీ అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు తగిన బలం లేకుండా వుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 5 స్థానాలు కలుపుకున్నా కూడా మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం వుంది. ఈ నేపధ్యంలో చిన్న పార్టీలను కలుపుకుని పోయేందుకు విజయ్ పార్టీ మంతనాలు సాగించినా ఎటూ తేలలేదు. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే సైతం కొద్దిసేపటి క్రితం తమ పార్టీ టీవీకెకి మద్దతు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు.
 
కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు చీలిపోయి టీవీకెకి మద్దతు ఇస్తారంటూ వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదనీ, తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం 47 మంది ఒకే మాట మీద వున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నేపధ్యంలో సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. టీవీకె పార్టీకి అటు చిన్న పార్టీలు ఇటు అన్నాడీఎంకే మద్దతు ఇవ్వడం లేదు కనుక DMK+ADMK రెండూ కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయేమోనని సెటైర్లు వేస్తున్నారు నెటిజన్లు. ఎందుకంటే డిఎంకే బలం 59, అన్నాడీఎంకే 47, కాంగ్రెస్ పార్టీ పోగా చిన్న పార్టీల సంఖ్యా బలం మొత్తం కలిపి 15. ఈ మొత్తం కలిపితే 121.
 
కాబట్టి మేజిక్ ఫిగర్ 118 దాటిపోతుంది కనుక డీఎంకేకి అన్నాడీఎంకే కూటమి బైట నుంచి మద్దతుతో ఏమైనా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే ఛాన్స్ వుందేమోనంటూ చర్చించుకుంటున్నారు. రాజకీయాల్లో శత్రువులు మరియు మిత్రులు వుండరని ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు రుజువైంది కూడా. దీనికి తాజా ఉదాహరణే... కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకే కూటమి నుంచి బైటకు వెళ్లిపోవడం. కనుక ఏం జరుగుతుందన్నది వేచి చూడాల్సిందే.
 
TVK విజయ్, సీట్లు వచ్చినా అధికార పీఠం ఆమడ దూరంలో...
తమిళనాడులో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసారు తమిళనాడు గవర్నర్. ఐకే కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి మాత్రం ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీకె చీఫ్ విజయ్ తమను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించవలసినదిగా గవర్నరును కోరగా ఆయన ప్రస్తుతం మీవద్ద వున్న బలం సరిపోదు కదా అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మీవద్ద 112 మంది వున్నారు, మరి మిగిలిన ఆరుగురు ఎక్కడ అంటూ అడిగినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో టీవీకె విజయ్ ఫిక్సులో పడినట్లు తెలుస్తోంది.
 
కాగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్థానాలు 234కి గాను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి 118 కావాల్సి వుంది. టీవీకెకి వచ్చిన స్థానాలు 108. ఇందులో ఒక స్థానాన్ని విజయ్ వదలుకోవాల్సి వుంది కనుక వారి బలం 107గా వుంటుంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ్ కు తమ ఐదుగురు సభ్యులు మద్దతు ఇస్తారని తెలిపింది. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ప్రస్తుత బలం 112. ఇంకా ఆరుగురు అవసరమవుతారు. మరోవైపు ఐయూఎంఎల్, లెఫ్ట్ పార్టీలు తాము డీఎంకే కూటమిలోనే వుంటామని తేల్చి చెప్పాయి.
 
2 స్థానాలున్న వీసీకె ఇంకా టీవీకెకి మద్దతిచ్చే విషయం తేల్చలేదు. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే... ఒకవేళ వారిద్దరూ ఇచ్చినా కూడా బలం 114 అవుతుంది. అప్పటికీ మరో నలుగురు మద్దతు అవసరం పడుతుంది. దీనితో స్పష్టతతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం రావలసిందిగా గవర్నర్ సూచించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
 

ఆనంది ఆర్ట్స్ సమర్పణలో దుర్గాదేవి పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై నాగ‌మోహ‌న్ నిర్మాణంలో లావ‌ణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో రానున్న చిత్రం 'సతీ లీలావతి'. భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని స‌త్య ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని మే 8న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు లావణ్య త్రిపాఠి మీడియాతో ముచ్చటించారు.

జో శర్మ సినిమా గురించి, త‌న కెరీర్ గురించి ఈ భామ చెప్పిన‌ విశేషాలు ఇవి..

ఒక బొమ్మపై వ్యామోహం ఉన్న వ్యక్తి, రక్తం పూసిన గోడలు వంటి వెంటాడే దృశ్యాలు, శ్రవణ్ భరద్వాజ్ అందించిన గగుర్పాటు కలిగించే సంగీతంతో ఈ ట్రైలర్ రూపొందించబడింది. వ్యామోహంతో కూడిన భర్తగా శ్రీ నందు, అతడిని గందరగోళంలోకి లాగే అవికా గోర్ నటించిన ఈ చిత్రం, దర్శకుడు ప్రణవ స్వరూప్ దర్శకత్వంలో ప్రేమ యొక్క వినాశకరమైన కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది.

వెర్సటైల్ స్టార్ శివకార్తికేయన్, దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం సెయాన్.

దక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

