గోవులను ఎక్కడకు తరలిస్తున్నారు... బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉందా? బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ప్రశ్న
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇటీవలే కొలువుదీరింది. శాసనసభకు కొత్తగా తొలిసారి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు అనేక మంది ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పశువులతో వెళుతున్న వాహనాన్ని అడ్డగించిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రేఖా పాత్ర.. ఆ వాహనంలోని గోవులకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ చూపించాలంటూ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన ఆడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. దీనిపై టీఎంసీ నేతలు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హింగల్ గంజ్ నియోజకవర్గంలోని లేబుఖానీ ప్రాంతలో పశువుల లోడుతో వెళుతున్న వాహనాన్ని ఎమ్మెల్యే రేఖా పాత్ర ఆపారు. అనంతరం వాహనంలోని పశువులను కిందకు దించి, రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టుకు కట్టేశారు. వాటికి గడ్డి, నీళ్లు ఏర్పాటుచేశారు.
ఈ సందర్భంగా రేఖా పాత్ర మాట్లాడుతూ, పశువుల అక్రమ రవాణాపై ముఖ్యమంత్రి సవేందు అధికారి కఠిన చర్యలకు ఆదేశించారని తెలిపారు. 14 యేళ్లలోపు వయసున్న పశువులను వధించరాదని ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మా ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు 17 యేళ్ల లోపు ఆవుల వధపై కఠిన నిషేధం ఉంటుంది. ఎవరైనా అక్రమంగా ఆవులను రవాణా చేస్తూ పట్టుపడితే వారిని ఆపి ఆవుల బర్త్ సర్టిఫికేట్లు చూపించమని అడుగుతాం. చూపించడంలో విఫలమైతే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రేఖా పాత్ర వ్యాఖ్యలపై టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే కునాల్ ఘోష్ మాట్లాడుతూ, బీజేపీ పాలిత డబుల్ ఇంజిన్ ఇంజన్ సర్కారు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆవులకు జారీ చేసిన ఒక్క బర్త్ సర్టిఫికేట్ అయినా గౌరవ శాసనసభ్యురాలు చూపించాలని కోరారు. బీజేపీ అలాంంటి సర్టిఫికేట్ను చూపించగలిగితే ఆ ధృవీకరణ పత్రాలను ఎవరు జారీ చేశారో కూడా మేం తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటూ సెటైర్ వేశారు. ఈ ఘటనతో రాష్ట్రంలో బీజేపీ, టీఎంసీల మధ్య మళ్లీ మాటల యుద్ధం మొదలైంది.
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రముఖ గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లలిత. ఈ సినిమాను కాస్మిక్ పవర్ క్రియేట్స్ LLP బ్యానర్పై పి. సుధీర్ రాజు, డి. వైష్ణవి నేహా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో నందిని హీరోయిన్గా, అభిలాష్ పీలా, అఖిల్ వివాన్ హీరోలుగా పరిచయమవు తున్నారు. "లలిత" చిత్రానికి సంగీతాన్ని మ్యూజికల్ డ్యుయో మణి, నాగరాజు అందిస్తున్నారు. నాగరాజు ప్రముఖ వేణువాదకుడు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కళారత్న, వేణుగాన విశారద” పురస్కారాలు అందుకోవడం విశేషం.
'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.
టాలీవుడ్ నటి శ్రీలీల భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో రిలేషన్లో ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలీల సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ ఇంతవరకు కలుసుకోలేదని వివరణ ఇస్తున్నాయి. అలాగే, శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ సరస్వతి కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఈ పుకార్లలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.