  4. Siddaramaiah-s tenure as Chief Minister has reached its halfway mark; now, D.K. Shivakumar will serve as Chief Minister for the remaining half of the term
సిద్ధరామయ్య సీఎంగా సగకాలం ముగిసింది, ఇప్పుడు డీకె శివకుమార్ మిగిలిన సగకాల సీఎం

DK and Siddaramayya
BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Thu, 28 May 2026 (16:17 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (16:22 IST)
ఆ ఇద్దరు నాయకులు హేమాహేమీలే. కర్నాటకలో 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయానికి మూలకారకులు డీకె శివకుమార్ అని అప్పట్లోనే ప్రచారం జరిగింది. ఆయనకే సీఎం పదవి ఇస్తారని కూడా అనుకున్నారు. ఐతే సిద్ధరామయ్య మాత్రం తన పట్టుతో ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిష్టించారు. ఆ సమయంలోనే ఓ ఒప్పందం జరిగిందట. ఇద్దరు నేతలను కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పిలిచి ఐదేళ్ల పాలనా కాలంలో సిద్దరామయ్య రెండున్నరేళ్లు, డీకె శివకుమార్ రెండున్నరేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా వుంటారని రహస్య ఒప్పందం కుదిర్చారట. ఐతే అనుకున్నదానికంటే ఆరు నెలలు పాటు సిద్ధూ సీఎం కుర్చీని వదల్లేదు. ఇది కాస్తా హైకమాండుకి తలనొప్పి తెప్పించింది. ఎట్టకేలకు ఇవాళ సిద్ధరామయ్య ఇంట్లో అల్పాహార విందు తర్వాత మీటింగులో తను సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు సిద్ధరామయ్య ప్రకటించారు.
 
సిద్ధరామయ్య స్థానంలో ప్రస్తుత ఉపముఖ్యమంత్రి, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు డి.కె. శివకుమార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. సిద్ధరామయ్య తన రాజీనామా పత్రాన్ని రాజ్‌భవన్‌లోని గవర్నర్ ప్రత్యేక కార్యదర్శికి సమర్పించారు. ఈ సీఎం మార్పుకి గల కారణాలు ఏమిటన్నది ఒకసారి చూస్తే... 2023 మే నెలలో జరిగిన కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత సిద్ధరామయ్య, డి.కె. శివకుమార్ ఇద్దరూ సీఎం పదవి కోసం గట్టిగా పోటీ పడ్డారు. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్.. మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ జోక్యం చేసుకుని ఇద్దరి మధ్య ఒక రహస్య ఒప్పందాన్ని కుదిర్చినట్లు సమాచారం. దీని ప్రకారం ఐదేళ్ల పదవీకాలంలో సిద్ధరామయ్య మొదటి సగం కాలం (దాదాపు 3 ఏళ్లు) సీఎంగా ఉంటారని, ఆ తర్వాత మిగిలిన కాలానికి డి.కె. శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని అప్పట్లోనే నిర్ణయించారు. ఇప్పుడు ఆ సమయం ముగియడంతో హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు సిద్ధరామయ్య తప్పుకున్నారు.
 
ఢిల్లీలో గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సిద్ధరామయ్య, డి.కె. శివకుమార్‌లతో వరుసగా చర్చలు జరిపారు. రాష్ట్రంలో గ్రూపు రాజకీయాలకు తావు లేకుండా, రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్టీ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని హైకమాండ్ స్పష్టం చేసింది. దాంతో అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తూ సిద్ధరామయ్య 48 గంటల్లోనే రాజీనామా చేయడానికి అంగీకరించారు.
 
సిద్ధరామయ్యను ఢిల్లీ రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడానికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ప్రయత్నిస్తోంది. ఆయనకు రాజ్యసభ సీటుతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో కీలక బాధ్యతలను అప్పగించాలని ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. అయితే సిద్ధరామయ్య తాజా ప్రెస్ మీట్‌లో రాజ్యసభ ఆఫర్‌ను తాను సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయన సేవలను పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఎలా ఉపయోగించుకుంటుందనేది చూడాలి.
 
కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో డి.కె. శివకుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. పార్టీకి ఆర్థికంగా, వ్యూహాత్మకంగా అండగా నిలిచే 'ట్రబుల్ షూటర్'గా ఆయనకు పేరుంది. చాలా కాలంగా సీఎం పదవి కోసం నిరీక్షిస్తున్న ఆయనకు, ఈ మార్పు ద్వారా అధిష్టానం న్యాయం చేసింది.
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్‌గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వ‌డ్డే నవీన్‌తో క‌లిసి క‌థ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయ‌న భాగ‌మ‌య్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.

"దీవాన" వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ లో ఉన్న మ్యాడ్ నెస్ ప్రేక్షకులకు ఆకట్టుకునేలా చూపించబోతోంది. "దీవాన" సినిమా ఇప్పటికే మ్యూజికల్ గా సక్సెస్ అవుతోంది. ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ చేసిన 'ఇది ప్రేమా .. ఇది ప్రేమా..' ఛాట్ బస్టర్ కాగా..ఇప్పుడు ఎనర్జిటిక్ టీజింగ్ సాంగ్ 'తెల్లపోరి...'ని మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

ఈమధ్య తెలుగులో సినిమా కథలు పురాణాలు, ఇతిహాసాలను బేస్ చేసుకుని వస్తున్నాయి. అందులో అగ్ర సంస్థలు నిర్మిస్తుంటే ఆ స్థాయికి చేరాలనే మధ్యతరగతి సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఏది చేసినా ప్రేక్షకుడికి థ్రిల్ కలిగించేట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అలాంటి కోవలో శ్రద్ధాదాస్, రవివర్మ తదితరులు నటించిన త్రిశూల మూవీగా ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. చాగంటి ప్రొడ‌క్ష‌న్ పై నేడే థియేట‌ర్‌ల‌లో విడుద‌లయింది మరి మూవీ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.