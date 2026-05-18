ఇంధన పొదుపు మంత్రం : 2 కిలోమీటర్లు నడిచిన సిక్కిం సీఎం తమాంగ్
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తపరిస్థితులతో పాటు ఇంధన సంక్షోభం నెలకొంది. దీంతో దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. మున్ముందు మరింత తీవ్రతరమయ్యే అవకాశాలు కనిపించడంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. దీంతో ప్రధాని మోడీ స్వయంగా పొదుపు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులోభాగంగా, ఆయన వాహన శ్రేణిలోని వాహనాల సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకున్నారు. దీంతో బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఎన్డీయే పాలిత సీఎంలు కూడా ఇంధన పొదుపు మంత్రం జపిస్తున్నారు.
ఇందులోభాగంగా, సిక్కిం ముఖ్యమంత్రి ప్రేమ్సింగ్ తమాంగ్ ఓ అధికారిక కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు 2 కిలో మీటర్లు నడిచి వెళ్లారు. కార్యక్రమం అనంతరం కాన్వాయ్లో కాకుండా ట్యాక్సీలోనే తన నివాసానికి చేరుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మేరకు గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన అధికారిక నివాసంలోని సమీప ప్రాంతాలకు కాలి నడకనే వెళ్తుండడం గమనార్హం.
ఇంధన పొదుపు కోసం రహదారులపై ప్రభుత్వ వాహనాలు శని, ఆదివారాల్లో సరి-బేసి నిబంధనను పాటించాలని సీఎం తమాంగ్ సూచించారు. ఈ నిబంధన నుంచి ప్రైవేట్ వాహనాలకు మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో మరిన్ని ఇంధన పొదుపు చర్యలను త్వరలోనే అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
మరోవైపు, ప్రధాని పిలుపు మేరకు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా సోమవారం మెట్రోలో ప్రయాణించారు. ప్రతి సోమవారం మెట్రోలో ప్రయాణించాల్సిందిగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రభుత్వ అధికారులను ఆమె కోరారు. కాన్వాయ్లను తగ్గించుకొని.. ఈవీ వాహనాల్లో ప్రయాణించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు.
