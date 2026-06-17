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సిక్కింలో అరుదైన టాకిన్ మంద గుర్తింపు (వీడియో)
ఈశాన్య భారతంలోని రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన సిక్కింలో అరుదైన టాకిన్ మందను తాజాగా గుర్తించారు. సిక్కిం రాష్ట్రంలోని బకుచాంగ్ ప్రాంతంలో టూరిజం, అటవీ శాఖ సిబ్బంది మిష్మీ టాకిన్ల మందను గుర్తించారు. ఇది అరుదైన దృశ్యంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
తూర్పు హిమాలయాల్లో నివసించే మిష్మీ టాకిన్ పెద్ది క్షీరదాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందినా, దీనిపై పరిశోధనలు చాలా పరిమితంగానే ఉన్నాయి. ఇలాంటి ధృవీకరించిన దృశ్య రికార్డులు సిక్కింలో చాలా అరుదు అని, వన్యప్రాణి సంరక్షథకు ఇవి ఎంతో విలువైనవని కేంద్రమంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
సిక్కింలోని తమ్జీకి సుమారు 5 కిలోమీటర్ల దిగువన ఉన్న బకుచాంగ్ సమీపంలో మిష్మీ టాకిన్ల గుంపు కనిపించడంతో, ఈ అరుదైన, విశేషమైన వన్యప్రాణి దర్శనం పరిరక్షకులను, ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎంతగానో ఉత్సాహపరుస్తోంది. జూన్ 14వ తేదీ మధ్యాహ్నం పర్యాటక, అటవీ శాఖ సిబ్బంది దీనిని నమోదు చేశారు.
రాష్ట్రంలో అంత సులభంగా కనిపించని ఈ జాతిని ప్రత్యక్షంగా చూసిన దాఖలాలు చాలా అరుదుగా ఉండటం వల్ల ఈ దర్శనం ప్రత్యేకం. తూర్పు హిమాలయాల్లో అతి తక్కువగా అధ్యయనం చేయబడిన పెద్ద క్షీరదాలలో ఒకటిగా తరచుగా వర్ణించబడే మిష్మీ టాకిన్, ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత మారుమూల మరియు కఠినమైన పర్వత ప్రాంతాలలో నివసిస్తుంది. అందువల్ల ఇలాంటి దర్శనాలు అత్యంత అరుదుగా జరుగుతాయి. ఈ వీడియోల్లో కనిపించే టాకిన్ల జాతి విస్తరణ, ఆవాస ప్రాధాన్యతలు, దీర్ఘకాలిక పరిరక్షణ అవసరాలపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.
తద్వారా ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగానే మిగిలి ఉన్న ఈ జంతువును పరిశోధకులు మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. దాని శక్తివంతమైన శరీరం, ప్రత్యేకమైన రూపం మరియు కఠినమైన హిమాలయ వాతావరణంలో జీవించగల సామర్థ్యంతో, టాకిన్ పర్వతాలలోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఇంకా అంతగా పట్టించుకోని జీవులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఇలాంటి క్షణాలు కేవలం ఉత్తేజకరమైన వన్యప్రాణి వీక్షణలు మాత్రమే కాదు-తూర్పు హిమాలయాలలో ఇప్పటికీ దాగి ఉన్న అసాధారణ జీవవైవిధ్యానికి ఇవి ముఖ్యమైన జ్ఞాపికలు.
???? సిక్కింలో అరుదైన టాకిన్ మంద కనిపింపు
— ముచ్చట్లు (@muchatlu_) June 16, 2026
???? సిక్కింలోని బకుచాంగ్ ప్రాంతంలో టూరిజం, అటవీ శాఖ సిబ్బంది మిష్మీ టాకిన్ల మందను గుర్తించారు. ఇది అరుదైన దృశ్యంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
???? తూర్పు హిమాలయాల్లో నివసించే మిష్మీ టాకిన్ పెద్ద క్షీరదాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందినా, దీనిపై… pic.twitter.com/gT0LQbYFjh
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