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అయోధ్య మందిర విరాళాలతో జల్సాలు.. స్మార్ట్ఫోన్ల కొనుగోలు
అయోధ్య రామమందిర నిర్మాణం కోసం వచ్చిన విరాళాలు తారా స్థాయిలో దుర్వినియోగమైనట్టు తేలింది. ఈ నిధులను స్వాహా చేసిన పలువురు జల్సాలు చేశారు. మరికొందరు స్మార్ట్ఫోన్లు వంటి విలాసవంతమైన వస్తుసామాగ్రిని కొనుగోలు చేశారు. ఇంకొందరు తమ స్నేహితులకు స్మార్ట్ ఫోన్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుల్లో ఒకరైన అవినాష్ శుక్లా తన ఖాతా నుంచి రూ.15 లక్షలకు పైగా నగదు లావాదేవీలు జరిపినట్టు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారణలో తేలింది.
ఈ డబ్బు ఆలయ విరాళాలకు సంబంధించిందేనా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. అవినాష్ శుక్లా పలువురికి డిజిటల్ చెల్లింపులతో పాటు కొంత మొత్తం నగదుగా ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు. తన స్నేహితురాలికి సుమారు రూ.2 లక్షల నగదు, ఖరీదైన మొబైల్ ఫోన్ బహుమతిగా ఇచ్చిన విషయంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఆలయంలో విధులు ముగిసిన తర్వాత అవినాష్ తరచూ భారీగా నగదును తీసుకొని యోగా కేంద్రానికి వెళ్లేవాడని సోదరుడు అభిషేక్ చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ డబ్బు ఎక్కడిదని అతను ప్రశ్నించగా అభిషేక్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వలేదని వెల్లడించారు. ఈ విషయం గురించి మరో నిందితుడు అనుకల్ప్ మిశ్రను అభిషేక్ అడగగా.. భక్తులు సంతోషంతో డబ్బు ఇస్తారని, దర్శనానికి సహాయం చేసినందుకు కొందరు నగదు చెల్లిస్తారని చెప్పి, ఈ విషయం గురించి మళ్లీ అడగవద్దని అభిషేక్ను హెచ్చరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీనిపై పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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రుక్మిణీ వసంత్ అదుర్స్.. ఇదే అసలు గోట్ పర్మార్మెన్.. వీడియో వైరల్ (Video)
కన్నడ నటి రుక్మిణీ వసంత్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో వుంది. ఇదేదో సినిమా హిట్ వల్ల కాదు. ఆమె మేకను ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో రుక్మిణి తన టాలెంట్ను చూపెట్టారు. మేక అరుపును అచ్చం అలాగే అనుకరిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె అరుపుకు స్పందించిన ఓ మేక కూడా వెంటనే రిప్లై ఇవ్వడంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఇంకా ఆ మేక షాకయ్యేలా ఆమె వాయిస్ వుండటం నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Peddi OTT: రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి !
గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించిన రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది, ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, మరియు జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చుట్టూ చాలా వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రయాణించి, 2026లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు, ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల అధికారికంగా ప్రకటించబడింది.
Thiruveer : ప్రాణాయామం చేస్తూ మెలోడీ సాంగ్ తో తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్
హీరో తిరువీర్, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'. భరత్ దర్శన్ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. జూలై 17న ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, టీజర్, సాంగ్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Samantha: సోనీ లివ్ లో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్తో కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేయబోతోన్న సమంత
సమంత ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో దూసుకుపోతున్నారు. ఈక్రమంలో సమంత మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. క్రియేటివ్ కంటెంట్ కోసం సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల్లో సమంత భాగమవుతున్నారు. అతి పెద్ద ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ తమిళ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాల్ని నిర్మాతలు వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు.